– Kevesebb mint egy hónap választ el a 2022-es Sportnapok rajtjától. Miként halad a tizenötödik rendezvénysorozat szervezése?

– Eddig minden az ütemterv szerint haladt. A napokban zárult le a nyílt szervezésű programok jelentkezési határideje, és 35 egyesület, sportszervező jelezte résztvételi szándékát. Ezek a programok a meghívásos és a saját szervezésű eseményeinket egészítik ki. A programok száma idén is jócskán meghaladja a százat, így három napra ismét kivisszük a sportot az utcára, az emberek közé. Reméljük, hogy így lehetőséget adunk újra felfedezni a játék örömét.

– A tavalyhoz képest idén valószínűleg korlátozások nélkül kerülhet sor a Sportnapokra. Ez mit jelent a rendezvény szempontjából?

– Bár idén is érezzük az új járványhullám fenyegető árnyát, reméljük, ezzel együtt sikerül gond nélkül megrendezni az idei Sportnapokat. Ahogy az elmúlt időszak is bizonyította, nagy szükség van a sportolásra, testmozgásra, hiszen amellett, hogy a sport segít a fizikai forma, a mentális egyensúly fenntartásában, egy olyan közeget is képez, amely összetartja az embereket, a közösségeket. Ezt szeretnénk tudatosítani a város és a környék lakóiban az éves rendezvényünkkel. Ünnepi rendezvényünk alkalmából szeretnénk a kezdeti esztendőket is feleleveníteni, valamint díjazni akarjuk azokat az egyesületeket, amelyek az elmúlt tizenöt évben hűséges társaink voltak.

– Egy éve Sepsiszentgyörgy központjába költözött a Sportnapok rendezvénye. Ezúttal hol és milyen helyszíneken zajlik majd az esemény?

– Az események zöme idén is a városközpontban zajlik, az Erzsébet park minden szegletétől egészen a Bodok Szállodáig belakjuk a teret. Ugyanakkor a Sepsi Aréna, a Szabó Kati Sportcsarnok, az iskolák sporttermei is benépesülnek erre a három napra, szeptember 23–25. között. A helyszínek száma meghaladja a tizenötöt.

– Nemrégiben lezárult a jelentkezés a Sportnapokra: milyen rendezvényekre, programokra, meghívottakra lehet számítani?

– A megnyitó a hagyományoknak megfelelően pénteken lesz, itt egy székelyföldi olimpikon a meghívottunk, akinek tiszteletére olimpiai futást rendezünk. Újra megtartjuk a népszerű Sportágválasztó programot, ahol a helyi egyesületek szervezésében lehetőség kínálkozik különböző sportágak kipróbálására. Új programunk a sportos „lepkegyűjtő” vetélkedő, amely valójában egy izgalmas városismereti túra. Hosszú idő után idén atlétikaversenyt szervezünk, de a programok közt – a teljesség igénye nélkül – megtalálható lesz a lábtenisz, fallabda, asztalitenisz, tenisz, túrázás, csocsó, különböző kutyás programok. Igyekszünk a programoknak egy olyan keverékét kialakítani, amiben a versengésen, a teljesítményen túl a nevelés, a kikapcsolódás, a szórakozás is szerepet kap. A versenygőzt végül egy sportbuliban tudják kiengedni a résztvevők.

– Szervezőként mit vársz az idei Sportnapktól?

– A szervezőcsapat újra változatos programmal készül, ahol a 2 évestől a 100 évesig, az alkalmankénti testmozgást végzőtől a sportok megszállottjáig mindenki csatlakozni tud a Sportnapokhoz. Célunk, hogy egy hétvége alatt minél szélesebb tömegeket sportolásra sarkalljunk. Azáltal, hogy az esemény fő helyszíne a városközpont, a rendezvény még közelebb került a sepsiszentgyörgyiekhez. Többen jelezték az év folyamán, hogy a Sportnapok alatt kipróbált sportot tovább űzik, megállapodtak mellette, minden trófeán túl ez egy lényeges dolog. Olyan sportfesztivált építettünk fel, amely a környékünkön egyedülálló, a közösséghez szól, emiatt is közös felelősségünk, hogy együtt gondozzuk, tovább építsük azt.