Nem jutott egyezségre Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Design Bank kivitelezője az egykori jegybankfióknál zajló beruházás kapcsán, így kénytelenek szerződést bontani – jelentette be Antal Árpád polgármester. A szerződésbontás lehetősége közel két hónapja felmerült már, erről lapunk hasábjain magunk is hírt adtunk, az önkormányzat képviselői azonban akkor még abban reménykedtek, hogy sikerül megegyezni, és nem kell újabb közbeszerzést kiírni az immáron két éve álló munkálatokra. Mint ismert, a Kőrösi Csoma Sándor és a Kossuth Lajos utca sarkán álló tömbház alsó szintjeit elfoglaló, egykor a nemzeti bank megyei fiókjának székhelyéül szolgáló ingatlanban Design Bankot alakítanak ki: egyfajta közösségi teret, inkubátorházat elsősorban a kreatív szakmák képviselői számára.

Antal Árpád a sajtó érdeklődésére számolt be arról, hogy elindították a szerződés felbontásának eljárását, mivel nem sikerült megegyezni az építővel az új árakról. Az elöljáró elmondta, amióta a munkálatok leálltak, az építőanyagok ára elszabadult, és az önkormányzat által újraszámolt összegeket a kivitelező nem fogadta el. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben újból versenytárgyalást kell kiírniuk a munkálatokra, ezt megelőzően pedig frissíteni kell a beruházás gazdasági és műszaki mutatóit is. A polgármester kitért arra is, hogy amennyiben nem kellett volna leállítani a munkálatokat – és ezt az épület felsőbb emeletein lakóknak is elmondták –, már rég el lenne felejtve az egész beruházás, ugyanakkor a hosszabb időre való leállás a szerződés felbontásához vezet, mivel nem várható el egy építőtől sem, hogy veszteséggel dolgozzon.

Várható volt

Lapunknak még június közepén Tóth-Birtan Csaba alpolgármester számolt be arról, hogy legutóbb év elején tisztáztak bizonyos műszaki részleteket a kivitelezővel, de az az­óta eltelt időben nem jutottak előbbre, semmilyen világos választ nem kaptak a vállalkozótól, a munkálatok állnak, és felmerült annak a lehetősége, hogy felbontják a megállapodást. Az elöljáró akkor azt jelezte, döntés még nem született, próbálnak tárgyalni, de amennyiben a kivitelező továbbra sem ad egyértelmű választ, készek felbontani a megállapodást. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy egy ilyen döntést követően újabb szakértői elemzés szükséges, amely felméri, hogy a vállalkozó mit végzett el a felvállaltakból, és mit kell ezért a városnak törlesztenie, majd azt követően új versenytárgyalást kell kiírni az új kivitelező kiválasztására. Az alpolgármester rámutatott, hogy a szerződésbontás igen előnytelen az önkormányzat számára, mivel általánosan jellemző, hogy nehéz a beruházásokhoz kivitelezőket találni, illetve az is egyértelmű, hogy a Design Bank kialakításának költségei jóval magasabbak lesznek, mint az eredeti tervekben szerepelt (hétmillió lej fölött volt a becsült összeg). Kérdésünkre akkor az alpolgármester azt is elmondta, hogy az önkormányzatnak nem áll szándékában más rendeltetést adni az ingatlannak, egyrészt az igény továbbra is fennáll a Design Bank kialakítására, másrészt létezik egy terv, mely a helyszín adottságaira készült, kár lenne azt veszni hagyni, harmadrészt pedig a már elvégzett munkálatok során ennek a tervnek megfelelően kezdődött a két szint átalakítása. A beruházást egyébként továbbra is saját forrásokból valósítanák meg.

Két év kényszerszünet

Amint arról több rendben is beszámoltunk, a volt jegybanki ingatlanon zajló munkálatokat az építkezési felügyelőség 2020 nyarán leállította, miután a földszinten és az első emeleten elkezdett bontás nyomán a tömbház felső szintjein lévő magánlakásokban repedések jelentek meg a falakon. A felügyelőség akkor új statikai felmérést kért, ennek az önkormányzat eleget tett, de a hatóság újabb adatokat igényelt, és ezek elkészültéig leállították a munkát. Az önkormányzat végül úgy döntött, hogy új tanulmányt rendel egy másik szakértőtől, amely tavaly tavaszra készült el, ennek alapján csak kisebb módosításokat kellett végrehajtani a terveken, illetve kiderült, hogy a bontási munkálatok nem befolyásolták statikai szempontból az épületet. A tervmódosításokat elvégezték, a kivitelezővel való sorozatos egyeztetés ellenére azonban az építkezésen nem történt semmi.

Kreatív tér a városközpontban

A Kőrösi Csoma Sándor és a Kossuth Lajos utca sarkán álló tömbház alsó szintjeit elfoglaló, egykor a nemzeti bank megyei fiókjának székhelyéül szolgáló ingatlan több mint hét éve került a román állam tulajdonából az önkormányzatéba. Ezt követően született meg a Design Bank ötlete: az önkormányzat 2019 márciusában jelentette be, hogy kreatív térré alakulnak az irodák. Amint akkor elhangzott, Design Bank néven egy nem konvencionális alkotóteret alakítanának ki, mely elsősorban a nagy hozzáadott értéket termelő kreatív szakmák képviselői számára lenne egyfajta inkubátorház, olyan közösségi tér, ahol fiatalok és fiatalosan gondolkodók, kreatív emberek alkotni, dolgozni tudnak, illetve találkozni, amikor erre lehetőség van. A kivitelező kiválasztására kiírt versenytárgyalás 2020 májusában zárult.