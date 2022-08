Szolgáltatót váltunk

Nagy elhatározásra jutottunk: szolgáltatót cserélünk, mert elégedetlenek vagyunk a meglévővel – meséli egy aktív nyugdíjas sepsiszentgyörgyi lakos. Mi sem egyszerűbb ennél egy szabadpiacon, gondoltuk, és legott fel is kerestük a konkurenciát. Most pedig itt vagyunk a két szék között.

A régivel az volt a bajunk, hogy mi fizettünk rendesen, a cég pedig cserébe igen rendszertelenül szállította az internetet: eleinte csak percekre szakadozott, aztán órákra, az utóbbi hetekben pedig egyáltalán nem tudtunk a világhálóra kapcsolódni, habár a megyeszékhelyen élünk, nem egy eldugott völgyben. Kezdetben még jeleztük az üzemzavart – már amikor rászántuk a fél órát az automata hibabejelentővel való csevegésre –, de nem sok foganatja volt. Egyszer, a sokadik panaszra kijött egy szaki és hozott egy új szerkentyűt, de hiába, mert nem segített a helyzeten. Egyhavi nulla internet – de egész számla – után elballagtunk egy másik céghez érdeklődni.

Nagyon kedvesek voltak, adtak árajánlatot, és azt mondták, napok kérdése az átállás. Amikor azonban pár nap múlva visszamentünk a kiválasztott csomaggal, már három hét múlva ígérték a bekötésünket, mert szabadságon és delegációkban vannak a kollégák. Utóbbit nem értettük, de már benne voltunk, nosza, írjuk alá a szerződést. Hát azt most nem lehet, mert a pénztárosok nem értenek hozzá, aki pedig igen, az betegszabadságon van. Mindezt több részletben tudtuk meg, mert közben érkezett a többi ügyfél fizetni, tudakozódni, panaszkodni, na de kisütöttük, hogy jövő héten jövünk és megoldjuk. E második alkalommal közölték azt is, hogy vigyünk tulajdonjogi papírt a lakásról. Jó.

Harmadszor is hiába mentünk. A szerződéses munkatárs még nem tért vissza, nélküle a fix telefon átvevését nem tudják elintézni – magyarázták. És már egy hónapos határidőt adtak a bekötésre. A család egy másik tagjának azonban egy másik irodában két-három hetet... Ezt sem értettük, hiszen ugyanaz a cég, de odébb mentünk pár utcával. Ott megtudtuk, hogy egy telefonszámla is kellene az átíráshoz. Mondhatták volna hamarabb is. Fussunk haza? Nem, pár sarokkal feljebb kérhetünk egyet a telefontársaságtól. Ez jobban hangzik, csakhogy ott akkora sor volt, hogy gyorsabbnak tűnt mégis hazalépni. Aztán ez az akadály is elhárult, kezünkben a szerződés. És várjuk a szerelőket, ezek után nem kevés izgalommal. Nem így képzeltük el a modern kort...