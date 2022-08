Folytatódik az építkezés a Poszkár-tetőn

Mint már hírül adtuk, a Háromszéki Népfőiskola Egyesület felkarolta és támogatja azt a Biró Erika szörcsei lelkipásztor, Miklós Barna és Biró Attila által indított civil kezdeményezést, amely során egész Székelyföldön, és talán Erdélyben is egyedi emlékhelyet hoznak létre a felsőlemhényi Poszkár-tetőn.

„Örömmel hozom az érdekeltek tudomására, hogy a megálmodott nemzeti emlékhelyünk az anyagi világban is alakot kezdett ölteni: eddig meghántottuk az épületnek való fákat, a lelkes önkéntesek köveket hordtak a kiásott alapba, megöntöttük az alapot, és ezzel párhuzamosan szinte teljesen elkészült Nimród, Hunor, Magyar, Atilla, Csaba, Árpád és Szent László királyunk szobra, illetve az életfa is elkészült Kosztándi Gézának köszönhetően. Hálásan köszönjük Bodó Csabának, Farkas Istvánnak, Haszmann Józsefnek, Konnáth Lászlónak, Koncz Attilának, Péter Barnának, Réti Zoltánnak, István Sándornak, Szabó Ottónak, Turóczy Lajosnak és Winkler Imrének, hogy elvállalták a szobrok, illetve a bejárat és az ablakok faragását. Ez egy olyan összefogó, erőt adó emlékhely lesz, ami reménységet és büszkeséget ébreszt. Az emlékhely a magyarság összetartozásának a jelképe, s mint ilyen, vallási, országokbeli megosztottság fölé emelkedik. Nem egy településért, hanem ezer meg ezerért van, ahol magyar él szerte a nagyvilágban. Ezért jelentősége messze nem csupán helyi. A megjelenített ősök szellemi nagysága és nemzetmegtartó ereje nem szorul magyarázatra” – tájékoztatott Biró Erika szörcsei református lelkész, a Háromszéki Népfőiskola Egyesület elnöke, a nemzeti emlékhely ötletgazdája. Azt is elmondta, hogy augusztus 22-től elkezdődött a falak építése. Nagy szükség lesz segítségre, minden nap kb. három-négy önkéntesre. Aki részt szeretne venni a közmunkán, jelezze a 0720 551 078-as telefonszámon, hogy egyeztessenek a részletekről.