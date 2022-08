A Csipkerózsika Napközi Otthon uniós pályázatnak köszönhetően kívül-belül megújult, az épületet energetikai szempontból is korszerűsítették. Az udvar azonban sehogy sem illett az összképbe, így az intézmény munkaközössége a részvételi költségvetés kiírásakor kapott az alkalmon, és közlekedési tanpálya létesítésére pályázott, összesen ötvenezer lej értékben, amihez támogatók révén még szintén jelentős összeggel járulnak hozzá.

A pályázatukban azt írták, a közlekedési tanpálya lehetővé tenné, hogy a gyermekek játszva, a gyakorlatban tanulják meg a helyes közlekedési szabályokat, ugyanakkor a környéken lakók számára is szeretnének kellemes látványt nyújtani, hiszen nagyon sok tömbház ablaka néz az udvarukra, számos sportoló és kisiskolás közlekedik azon az útszakaszon (pár méterre található a sportcsarnok és a műjégpálya is), ezért is tartották fontosnak, hogy az udvaruk átalakuljon.

„Óvodánk már évek óta szorgalmazza a környezettudatos közlekedést, több projektben és rendezvényen vett részt szervezőként és támogatóként. A rendőrség forgalmi osztálya mindig támogatta kezdeményezéseinket, több közös projektet valósítottunk meg, és továbbra is számítunk a közreműködésükre, támogatásukra. Tervünk, hogy egy rendezett zöldövezetben, a gyermekek méretéhez igazodva utakat alakítsunk ki, közlekedési táblákat helyezzünk el, átjárókat, jelzőlámpákat szereltessünk fel, hogy az intézmény udvarán játszva gyakorolhassák a helyes közlekedés szabályait. Ezzel módosítanánk az udvaron lévő kis kerítést, rendeznénk a cserjéket, és ugróiskolákat is festetnénk a járdára, hogy minél jobban érezzék magukat itt a gyermekek” – fogalmaznak az indoklásukban.

A tegnap is javában zajlott a munka az óvodánál, a bejárat előtti téren alapoztak, szegőköveket helyeztek el. Az elképzelés az, hogy a kialakított tanpályát nem csak az óvoda növendékei, hanem a város bármely óvodájának gyermekei használhatják majd.