Fekvőrendőrt kérnek a Büdöskúthoz

A szemerjaiak aláírásokat is gyűjtöttek, egyikük pedig a tanácsülésen is megjelent, és elmondta, hogy valóságos ostrom alatt élnek, hiszen különösen az üresen bejövő haszongépjárművek a megengedett óránkénti 40 kilométernél jóval nagyobb sebességgel zúgnak végig a József Attila utcán, sok helyen az ablakok és az üveges szekrények is zörögnek minden ilyen átviharzás hatására. A jelenség különösen esténként zavaró, amikor ez a városrész is csendesebb, és a forgalom is kisebb. A panaszos véleménye szerint radarozni sem ártana az utca végén, emellett pedig egy újabb gyalogátjáró kijelölése is hasznos lenne a Büdöskút közelében, hiszen a Csorgó utca kijáratánál levőhöz a fentebb lakóknak kerülőt kell tenniük, ha át akarnak menni vízért.

A teherszállítók által okozott gond ideiglenesen meg fog szűnni, mert hamarosan nekilátnak a Gyár, majd a Cigaretta utca korszerűsítésének, és amíg ezek a munkálatok tartanak, a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket már Barcaföldvárnál elterelik, nem fognak bejönni a városba – felelte Tóth-Birtan Csaba alpolgármester. Hozzátette: hosszú távon a terelőút megépítése jelent megoldást, a fekvőrendőr azonban hamarabb meglesz. Azt is elmondta: radarozni és gyorshajtás miatt büntetni az önkormányzat nem tud, ez a rendőrség feladata, de továbbítják nekik a lakók észrevételeit.