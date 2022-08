A kézdivásárhelyi Őszi Sokadalom programja

14 órától Gyermekváros – Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban a Caritas szervezésében, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány támogatásával; Ifjúsági tér – arcfestés, társasjátékok, e-sport-bajnokság, Egy perc és nyersz vetélkedő, Chill Zone (fellépők: Untitled, Artech, Zsigi, Zeus, Theo, Cleas, Hungh Martin) a református templom udvarán; Könyvudvar(tér) – D. Gulácsi Zsuzsanna: Kőleves – zenés mesejáték a Vigadó udvarán

16 órától Simó Enikő képzőművész díszítőművészeti kiállításának megnyitója, a kiállítást méltatja dr. Deák Ferenc műkritikus, házigazda dr. Dimény Attila múzeumvezető – az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermében

17 órától vásárnyitó: a Tanulók Klubja mazsorettcsoportjainak és fúvószenekarának koncertje, vezényel: Gyergyai Barna – a Vigadó előtti téren; Könyvudvar(tér): beszélgetés Muszka Sándorral a Szégyen és az Idegen állat című verseskötetek kapcsán, beszélgetőtársa Péter Beáta író, újságíró – a Vigadó udvarán; Koktélparty a Süti Éden és a Gado szervezésében, zenél: Grid – a Süti Édenben

18 órától XIX. századi vásári korkép – korzózás a főtéren korhű ruhákban a Nők Egyesülete szervezésében a Gábor Áron téren; koncert: Káer Ft. Kapriccio – a Gábor Áron téri színpadon

18.30-tól Könyvudvar(tér): Szabó Enikő színművész és zenekara – versek és dalok klasszikus és kortárs magyar költők művei­ből a Vigadó udvarán

19 órától Csengeri Kostyák Zsuzsa orgonaművész koncertje a Boldog Özséb-templomban; Koszika & The Hotshots-koncert a Gábor Áron téri színpadon; salsabemutató a Vigadó előtti téren

20.30-tól szabadtéri színház: a Csárdáskirálynő operett a Pesti Művész Színház előadásában a Gábor Áron téri színpadon a Zarah Moden és a New Fashion ajándékaként

21 órától Urbanizé Garden: Night Manager – az Ipari parkban

23 órától Urbanizé Garden: Szima & Lenard – az Ipari parkban

1 órától Urbanizé Garden: Žagar Experience (live, HU) – az Ipari parkban

2 órától Urbanizé Garden: Coloboma (live, HU) – az Ipari parkban

Szombaton

9 órától Pityókafesztivál a Kézdivásárhelyi és Környékbeli Vállalkozók Egyesülete szervezésében a Molnár Józsiás parkban, társszervezők: Tegyünk Kézdiszékért Egyesület és Szabadtűzi Lovagrend; Kosárlabdasátor a Petőfi Sándor utca 16. szám alatt

10 órától Könyvudvar(tér): az Idea Könyvtér és a Pro Print Kiadó részvételével a Vigadó udvarán; amerikai oldtimer autók seregszemléje a Kaszárnya előtti téren

11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban a Caritas szervezésében, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány támogatásával; Kosárlabdasátor: Kézdivásárhelyi válogatott kosarasok az EU-bajnokságokon, meghívottak: Kozman Kriszta, Bara-Németh Beáta és Biszak Boglárka, moderátor: Deszke Kriszta – a Petőfi Sándor utca 16. szám alatt

12 órától Ifjúsági tér: Köllő Magor Örs programozó előadása: A robotok a spájzban vannak! – a református templom udvarán; Kosárlabdasátor: Tanulás és sport a legmagasabb szinten – ösztöndíj-lehetőségek az amerikai egyetemeken, meghívott: Lénárt Paula (Dartmouth College, USA), moderátor: Kelemen Gábor – a Petőfi Sándor utca 16. szám alatt

13 órától Utcazene: Joe – az amerikai oldtimer-bemutató keretében a Kaszárnya előtti téren; Ifjúsági tér: Olasz Béla segédlelkész és Ruszka Sándor református lelkipásztor elő­adása: Szólj be a papnak! – a református templom udvarán

14 órától Utcazene: Dandies – az amerikai oldtimer-bemutató keretében a Kaszárnya előtti téren; Könyvudvar(tér): Barabás Réka – Pufi és pöttömségei gyerekelőadás a Vigadó udvarán; Ifjúsági tér: dr. Seer László egyetemi adjunktus előadása: Miért működik a fake news? – a református templom udvarán

15 órától Utcazene: Indie Folker – a Vigadó előtti téren; Ifjúsági tér: Kékesi Márton alpesi síző, olimpikon és Balog Hanna dzsudoka, ifjúsági olimpikon előadása: Olimpiák testközelből – a református templom udvarán

16 órától Könyvudvar(tér): beszélgetés Sántha Attila költővel az Ágról ágig verseskötete kapcsán, beszélgetőtársa dr. Deák Ferenc magyartanár – a Vigadó udvarán; Utcazene: Joe – a Vigadó előtti téren; Ifjúsági tér: Gyergyai Botond vezérigazgató (Secuiana) előadása: Tradíció, megújulás, fejlődés – egy márka élete – a református templom udvarán

17 órától Utcazene: Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar – a Vigadó előtti téren; Kosárlabdasátor: Utazás az élet iskolája – alternatív lehetőségek az Európai Unióban, meghívott: Lénárt Paula (Dartmouth College, USA) – a Petőfi Sándor utca 16. szám alatt; Koktélparti a Süti Éden és a Gado szervezésében a Süti Édenben

18 órától Borudvar: Free Connection-koncert a Jazz Bistróban; Könyvudvar(tér): az Erdélyi magyarock (1970–2010) című kötet bemutatója, Zilahi Csaba szerzővel Daczó-Hodor Barna újságíró, szerkesztő beszélget, majd Bumeráng-koncert – a Vigadó udvarán; Kosárlabdasátor: KSE-csapatbemutató, 2022–2023 (felnőtt női Nemzeti Liga) – a Petőfi Sándor utca 16. szám alatt; Humorshow: Pittyes 2es és Gyufa – a Gábor Áron téri színpadon

19 órától Könyvudvar(tér): Bumeráng-koncert – a Vigadó udvarán

20 órától koncert: No Sugar – a Gábor Áron téri színpadon

20.30-tól Borudvar: Népi est – Pitvar néptáncegyüttes, Pitvaros lánykák néptáncegyüttes, zenél a Finom zenekar – a Jazz Bistróban

21 órától Borudvar: táncház Virág Imola és Endre vezetésével, zenél a Finom zenekar – a Jazz Bistróban; Urbanizé Garden: Statik – az Ipari Parkban

22 órától koncertszínház: VigadóArt: Felemel – a Gábor Áron téri színpadon a Zarah Moden és a New Fashion támogatásával

23 órától Urbanizé Garden: Slim Rocka – az Ipari Parkban

1 órától Urbanizé Garden: Dj Palotai (HU) – az Ipari Parkban

2.30-tól Urbanizé Garden: Jumbo (HU) – az Ipari Parkban

Vasárnap

10 órától Könyvudvar(tér): az Idea Könyvtér és a Pro Print Kiadó részvételével – a Vigadó udvarán; amerikai oldtimer autók seregszemléje a Kaszárnya előtti téren

11 órától Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gábor Áron parkban a Caritas szervezésében, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány támogatásával

12.30-tól Ifjúsági tér: modern ifjúsági keresztyén dalok a kézdivásárhelyi IKE fiataljainak előadásában – a református templom udvarán

13 órától Utcazene: Dandies – az amerikai oldtimer-bemutató keretében a Kaszárnya előtti téren; plakettavató: Báró Wesselényi Miklós plakettjének avatója a Kaszinó alapításának 180. évfordulója alkalmából – leleplezi Bokor Tibor polgármester és Tamás Sándor megyeitanács-elnök, közreműködik a Cantus kamarakórus és Nánia Hanna – a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár kertjében; koncert: Tekergő kisegyüttes: Égen-Földön gyerekkoncert – a Gábor Áron téri színpadon

14 órától: Utcazene: Joe – az amerikai oldtimer-bemutató keretében a Kaszárnya előtti téren; Ifjúsági tér: zöld játékok a Zöld Nap Egyesület szervezésében – a református templom udvarán; Könyvudvar(tér): Halvirág Bábszínház: A ládikó (bábjáték) – a Vigadó udvarán

15 órától Utcazene: Joe – a Vigadó előtti téren

15.30-tól Könyvudvar(tér): Belloni illuzionista, bűvészmester gyerekműsora a Vigadó udvarán

16 órától Utcazene: Indie Folker – a Vigadó előtti téren

17 órától Koktélparty a Süti Éden és a Gado szervezésében a Süti Édenben; Utcazene: The Crazy Plumbers – a Vigadó előtti téren; Borudvar: Teleki Aranka viseletkészítő bemutatója Régen és ma címmel a Jazz Bistróban

18 órától Könyvudvar(tér): beszélgetés Dimény H. Árpád költővel, szerkesztővel a Fák Daphnénak verseskötete kapcsán, beszélgetőtársa Borcsa Imola író – a Vigadó udvarán; Utcazene: Old Bumeráng – a Vigadó előtti téren

18.15-től Háromszéki Ágyúsok – csapatbemutató a Gábor Áron téri színpadon

18.30-tól koncert: Tortuga – a Gábor Áron téri színpadon

19.30-tól koncert: Kormorán – a Gábor Áron téri színpadon

21.15-től zárókoncert: Hooli­gans – a Gábor Áron téri színpadon a Zarah Moden és a New Fashion ajándékaként

23 órától tűzijáték

Állandó programok

8–20 óráig IX. országos és nemzetközi papírszalvéta-, kártyanaptár- és telefonkártya-kiállítás és börze a Hobbi Cserebere Klub szervezésében a Gyűjtemények Házában

10–19 óráig termék- és kézműves vásár a Gábor Áron téren; Könyvudvar(tér): az Idea Könyvtér és a Pro Print kiadó részvételével a Vigadó udvarán

10–20 óráig amerikai oldtimer autók seregszemléje a Kaszárnya előtti téren

11–18 óráig Gyermekváros: Csíkos, pöttyös, kockás gyermekek tere a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazat szervezésé­ben a Gábor Áron parkban (ebédszünet 14–15 óráig)

12–18 óráig Ifjúsági tér: chill zone, ingyenölelés, imaösvény, láthatatlan színház a református templom udvarán– a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet, a Kézdivásárhelyi IKE, a Magyar Ifjak Kézdiszékért, a Mikes Kelemen Ifjai, a Szentléleki Ifjúsági Szervezet, a Torjai Ifúsági Szervezet és a Zöld Nap Egyesület közös programsorozata

15–20 óráig Utcazene a Vigadó előtti téren