Filmtettfeszt huszonkettedszer

A Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle 22. kiadásán két (hosszú) hétvégén, október 5. és 16. között ismét az előző egy év legjobb magyar játékfilmjeivel, erdélyi és magyarországi dokumentumfilmekkel, díjazott magyar kisjáték- és animációs filmekkel, kultikus klasszikusokkal és népszerű gyerekfilmekkel tér vissza az erdélyi vetítővásznakra a Filmtettfeszt. A rendezvénysorozat központja a szokásos módon Kolozsvár (október 5. és 9. között), ám a kincses városon kívül ezúttal 18 településen Temesvártól Székelyudvarhelyig és Csíkszeredáig, Nagyváradtól Sepsiszentgyörgyig és Kovásznáig, Nagybányától Brassóig és Szebenig, illetve két vidéki helyszínen, Tordaszentlászlón és Bihardiószegen is lesznek vetítések. Az október 8-i, szombati kolozsvári díjátadó gálán újra „gazdára lel” egy Sárga Csikó, a Filmtett Egyesület kiválósági díja, és egy újabb magyar filmesztéta részesül Fám Erika-díjban. Nem hiányozhat a programból a Filmgalopp nevű versenyprogram sem – ennek mezőnye már össze is állt. A Filmgalopp keretében évente felváltva versenyeznek dokumentumfilm és fikciós alkotások – idén a fikciós rövidfilmeké a terep.

Két vetítési blokknyi, összesen tíz film került versenybe, ezek közül kettő animációs, a többi élőszereplős alkotás. Íme a lista a rendezők neve szerinti ábécérendben: Búzási Gyopár Orsolya: Az utolsó mese, Gábor Balázs: Ülök és nézem, Farkas Ágnes Anna: Játsszuk tovább, Frunza Roland: Vándorol a pénz, László Barna: Freedom Rider, Mikola Csengele: Finding Zoé, Nagy Márton: Így gyújtottam fel a barátnőmet a harmadik randinkon, Sós Timothy: Suborbital, Szabó Barbara: Füst, Ungváry Oscar: A fiúk országa. A Film­galopp fődíja a Nemzeti Filmintézet által felajánlott egymillió forintos pénzjutalom, valamint az ahhoz tartozó trófea. Ezek sorsáról háromtagú szakmai zsűri dönt: Deák Dániel budapesti fesztiválszervező, filmforgalmazó, producer, Kerékgyártó Yvonne filmrendező, forgatókönyvíró és Pernecker Dávid pécsi film­esztéta, kritikus, a Film­tett állandó szerzője. A közönség idén is szavazhat a kedvencére: a fesztivál ideje alatt minden versenyfilm elérhető lesz a Filmtett online csatornáján, amely elérhető lesz a filmtettfeszt.ro-n megjelenő adatlapokról, és a YouTube-on található Like gombbal bárki szavazhat a kedvenceire október 5. és 7. éjfél között. A legnépszerűbb film elnyeri a Filmgalopp közönségdíját, 1000 lejt, amelyet idén is a Nobila Casa ajánlott fel a nyer­tesnek.