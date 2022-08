Különleges, a reformkori Pest-Buda emblematikus helyszíneit felelevenítő fóti díszletvárosban készül a Most vagy soha! című, a márciusi ifjak sorsfordító napját bemutató történelmi kalandfilm több kiemelkedő, többek között a korabeli Helytartótanácsnál, a Landerer Nyomdánál, a dunai hajóhídnál, valamint a Pilvax kávéháznál történő jelenete is.

A fóti stúdióban tartott sajtóeseményen Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgókép­ipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett, hogy Budapest és a vidéki helyszínek is egyre jobban bekapcsolódnak a nemzetközi filmgyártásba, mind több produkciót szeretnének ezeken a helyszíneken forgatni. Budapest London után Európa második legnagyobb filmgyártó bázisává nőtte ki magát, ezt a piaci pozíciót pedig a fóti filmstúdió teljes rekonstrukciója és új stúdiók építése által lehet megtartani, ezért Fóton nagyívű beruházások kezdődtek el. A most felépült díszletváros iránt már most jelentős az érdeklődés.

Rákay Philip, a Most vagy soha! producere kiemelte: a várhatóan több mint két óra hosszú filmben a történelmi tények mellett sok fikció is lesz, a produkciót átszövi a kaland, a pátosz és a humor is. A márciusi ifjak karakterei a filmben kellőképpen árnyaltan jelennek meg. A fóti díszletváros márciustól négy hónapon keresztül épült. A homlokzati elemek acélszerkezetre kerültek, így várhatóan hosszú évtizedekig tartósak maradnak és a jövőben több produkció forgatási helyszínéül szolgálhatnak. A film többi jelenetét Budapesten, Sopronban, Komáromban és Esztergomban vették fel.

A közönségfilm célja, hogy a nézők számára átélhetővé válhasson, milyen lehetett 1848. március 15-én fiatalnak, forradalmárnak, egy szent ügyet támogatónak lenni – mondta Lóth Balázs, a Most vagy soha! rendezője. A film több mint 100 szereplővel, a legnagyobb jelenetekben több mint 500 statisztával és több kaszkadőrrel is készül. A forgatás szeptemberben fejeződik be, a produkció utómunkái várhatóan további egy évet vesznek igénybe.