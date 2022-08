Felére csökkent a méztermelés

A Hunyad Megyei Méhészek Egyesületének alelnöke, Tiberiu Korb elmondta, egyelőre nehéz felbecsülni az idei veszteségeket. Közlése szerint elsősorban az akácméztermelés esett vissza, és különösen azok a méhészek jártak rosszul, akik nem vándoroltatták a méheiket. Nehézségeik voltak a hegyvidéki betakarításban a medvék miatt, emellett a csapadék nélküli területeken alacsony volt idén a napraforgótermés.

Az egyesület alelnöke szerint a múlt évhez hasonlóan támogatásra van szükségük idén is a méhészeknek ahhoz, hogy jövőre is méhészeti tevékenységet folytathassanak. „Méhcsaládonként 25–30 lejes de minimis támogatást kértünk ebben az évben is az illetékes állami intézményektől. Várjuk, hogy mi fog történni” – mondta Tiberiu Korb. (Agerpres)