Biztosított a kenyérgabona-szükséglet

Petre Daea agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy az idei búzatermés megnyugtató, az országos évi szükséglet biztosított. A napraforgónál és a kukoricánál viszont nem olyan megnyugtató a helyzet, a hús- és húskészítményeknél pedig csak nagymértékű behozatal fedezi a fogyasztást.

A megyékből kapott jelentések összesítése alapján idén 9 millió tonna búza termett Romániában, így még valamennyi kivitelre is jut. Az ország kenyérgabona-szükséglete 4–4,5 millió tonna évenként.

A miniszteri bejelentés egy munkaülésen hangzott el, ahová meghívták a gabonatermesztők egyesületeit, a malom- és pékipar képviselőit és a nagy gabonaforgalmazókat. A miniszter ismertette a jelenlevőkkel azt a miniszteri rendeletet, amelyen a minisztérium szakemberei most dolgoznak, és amely szerint támogatást fognak kapni az állami költségvetésből a gabonafeldolgozásban érintett vállalkozások.

A miniszter azt is bejelentette, hogy az ország húsz megyéjében elkezdődött a napraforgó és a kukorica aratása. Itt már biztosan nem olyan megnyugtató a helyzet, hiszen mint köztudott, a tartós aszály jelentős terméskieséseket okozott sokfelé. A várható kukoricatermésre vonatkozó becsléseit az unió is tíz százalékkal csökkentette. Előrejelzésük szerint 65,6 millió tonnával számoltak még a múlt hónapban, de ezt most visszavették 59,3 millió tonnára.

Még rosszabb a helyzet az állattenyésztési ágazatban az aszályos év miatt. A tavalyi év első öt hónapjához viszonyítva idén május végéig az élőállat-kivitel közel 17 százalékkal esett vissza. Az export értéke a központi statisztikai hivatal adatai szerint 182,8 millió euróra csökkent. Ugyanakkor 17,7 százalékkal kisebb volt az élőállat-behozatal is. Az idei év első öt hónapjában az ország 223 millió euró értékben exportált húst és húskészítményeket, ugyanezen termékekből viszont 539 millió euró értékben hozott be, így a kereskedelmi mérleghiány 349 millió euró.