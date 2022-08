A romániai turizmus csődje

Lassan véget ér a nyár, aki tehette, kedve, igénye és pénztárcája szerint letudta immár a vakációzást is. Nagyon sokaknak nem tellett nyaralásra sem itthon, sem külföldön, aki azonban ki tudta szorítani a pár napos üdülés árát, az is nagyon megnézte, hol töltődik fel, mely tájakon pihen. Megvonható immár a mérleg, Románia ebből a szempontból is csődöt mondott, hiába van tengere, gyönyörű hegyei, meseszép tájai, polgárainak túlnyomó többsége mégis inkább határon túli célpontokat választott, a külföldiek közül pedig igen keveseket sikerült idecsábítani.