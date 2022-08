Hatósági ellenőrzés Kézdiszéken

Átfogó, a közbiztonság fenntartását, a balesetek és az erdészeti bűncselekmények megelőzését és visszaszorítását célzó ellen­őrzési akció zajlott nemrég Bereckben, Ozsdolán és Gelencén – számolt be közleményében a megyei rendőr-felügyelőség.

Mint írták, a kézdivásárhelyi rendőrök által végrehajtott akció során 70 személyt igazoltattak, 15 közúti ellenőrző pontot állítottak fel, ahol több mint 40 gépjárművet ellenőriztek, emellett öt kereskedelmi egységet is felkerestek. A rendőrök 16 szabálysértést tapasztaltak, ezek nyomán összesen 6480 lejre bírságoltak. Két alkalommal a közrend háborítása miatt kellett fellépniük. Az esetek többségében – 14 alkalommal – a közlekedési jogszabályok be nem tartását tapasztalták, ahol három forgalmi engedélyt is bevontak. (dvk)