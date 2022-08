Előző írásunk

Tele volt a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park emberekkel vasárnap. Nem tudom, máskor mennyien járnak-kelnek ott, de gondolom, bármennyire hűs is a fák alatt, fák között, ennyien nem merészkednek ki a nagy melegben. Most éppen a magyar fotográfia napja alkalmából Toró Attila által szervezett fotópikniket szemlélték meg rengetegen. A látogatók egy része bizonyára amúgy is arra sétált, de sokan a szabadtéri tárlatért mehettek ki.