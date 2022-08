A szervezők és partnereik július végén Sepsiszentgyörgyön jelentették be, hogy a Magyarországon közel két évtizede rendszeresen megszervezett rendezvénysorozatot idén a Kárpátok bérceire is kiterjesztik: szeptember 2–4. között Háromszéken, Hargita és Brassó megyében egész napot felölelő, zenei programokkal, szakmai előadásokkal, az erdőt és a helyi értékeket népszerűsítő foglalkozásokkal, erdei túrákkal is várják az érdeklődőket.

A háromszéki programokat jövő szombaton Sepsibodokon, Oltszemen, a Sütő patakánál és a Sütei borvízforrásnál tartják. Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke a rendezvényt ismertető sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: mindazok, akik kilátogatnak a helyszínre, megtapasztalhatják majd, milyen sajátosan hangzik a zene az erdő lombjai között.

Szeptember 3-án reggel lovas és kerékpártúra indítja az egész napos rendezvényt, majd az oltszemi fogathajtó pálya épületében Agócs Gergely néprajzkutató, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa tart ismeretterjesztő előadást. A klímaváltozás, erdeink egészsége, a biológiai sokféleség képezi a témáját annak az erdei sétának, melyet Csóka György, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos tanácsadója vezet, míg Bedő Sándor erdőmérnök a természeti értékeink védelmére hívja fel az érdeklődők figyelmét az általa vezetett erdei túrán.

A Sütei borvízforrásnál a Muzsikál az erdő fotó- és gyermekrajzpályázat nyertes alkotásaiból nyílik kiállítás, de helyi termelőkkel is találkozhatunk majd egy vásár keretében, és számos gyermekfoglalkozást, interaktív játékot is ugyanitt szerveznek.

A biztonságos túrázásról Márton Attila hegyimentő beszél egy délelőtti előadáson, majd Szabó Lajos erdőmérnök vezeti az érdeklődőket az erdei koncert helyszínére. Fellép a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, a sepsibodoki református kamarakórus, illetve a Corpus Harsona Quartett és Szokolay Dongó Balázs, a Fonó Zenekar és Navratil Andrea népzenei koncerttel csatlakozik az eseményhez. A rendezvényt István Ildikó és barátai koncertje és táncház zárja.

A Muzsikál az erdő a Kárpátok bércein rendezvénysorozat védnöke, Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter a júliusi tájékoztatón hangsúlyozta, a programok úgy világítanak rá az erdők fontosságára, valamint azok védelmére, hogy alig avatkoznak be a természetbe. Jelezte azt is, az események helyszíneit úgy választották meg, hogy gépkocsival ne, hanem gyalogosan, sétálva vagy lovas fogatokkal lehessen majd megközelíteni.