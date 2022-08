Egészséget, környezettudatosságot

Az első a közlekedés: mivel szeptemberben van az európai mobilitási hét, az ifjúsági iroda munkatársai arra ösztönzik a városlakókat, hogy ne személygépkocsival járjanak, hanem gyalog, biciklivel vagy busszal. Így többet is mozognak, csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és kibocsátást, azaz hozzájárulnak a levegő tisztaságához. Szeptember 17-én (szombaton) autómentes napot tartanak, ez alkalommal le is zárhatják azokat az utcarészeket, ahol a környékbeliek valamilyen programot akarnak szervezni a maguk számára. Ezekre tegnap éjfélig lehetett javaslatot tenni, a délelőttig befutott ötletek között gyermekeknek szóló bicikliverseny is van, az viszont később (a rendőrséggel való egyeztetés után) dől el, hogy mire adnak engedélyt.

Az effAct néven elindított önkormányzati program számára egy online platformot is létrehoznak, ahol az érdeklődők tapasztalatot cserélhetnek és értesülhetnek az újdonságokról. (demeter)