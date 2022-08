Ítéletidő sepert végig Baróton

Igazi ítéletidő sújtott le Barótra kedd délután: a hirtelen lezúduló csapadékot a vízelvezető-rendszer nem tudta befogadni, a víz valódi folyóként vonult végig a főtéren és a környező utcákban. Számos udvart és pincét öntött el a víz, néhol a közlekedést is teljesen ellehetetlenítette, az erős szél pedig fákat döntött ki, kár esett egy gépjárműben is. A polgármesteri hivatal a kármentésben segít, ahol tud, de minden bizonnyal így is több napig tart majd a munka.

Az eső és vihar pusztításáról Benedek-Huszár János polgármester kedd este osztott meg fényképeket és információkat közösségi oldalán. A hivatal alkalmazottjai a vihar elvonulta után nyomban munkához láttak: elsőként a kidőlt fák eltávolításának fogtak neki, majd az utcák takarítására és lemosására fordítottak gondot, a tűzoltóság két csapata a víz pincékből való szivattyúzásában segédkezett. A városvezető nem felejtett el odaszúrni elődeinek, mondván, tíz éve meg kellett volna már tervezni azt a rendszert, amelyik ilyen jelentős mennyiségű csapadékot be tud fogadni. „Világosan látszik, hogy ott okozott nagyobb bajt a víz, ahol nincs kiépítve a vízelvezető rendszer: Ady, Petőfi, Gát (Eminescu), József Attila utcák” – írta, majd hozzátette, az időközben sikeres pályázatok révén pár éven belül megoldódik a helyzet.

Szerda délben a városvezető már bővebb felvilágosítással tudott szolgálni. Mint mondotta, kilenc közterületen levő fa dőlt ki; arra is volt példa, hogy a kifordult fa egy másikat kidöntött. A fák két autóban is kárt tettek. Az egyikük tulajdonosa már fel is kereste hivatalában, és tisztázták, biztosítása nem terjed ki az ilyen jellegű vesztesség megtérítésére, ezért valószínűleg a hivatalt kell beperelnie. Segédkezet nyújtanak ott is, ahol a magánterületeken dőltek ki fák – ilyen esetekről is kaptak bejelentést. Komoly feladatot ró a hivatalra, hogy több kövezett utcában pótolni kell a kimosott, míg másokból el kell hordani az odavitt követ, és egyengetni kell a földet. Sok utcát kell megmosniuk és iszappal megtelt sáncot kell kitakarítaniuk.

A katasztrófaelhárítás két egysége az éjszaka is dolgozott a Kossuth Lajos utca felső részén és az Ady Endre utcában, de nem tudtak minden vizet eltávolítani, mert bizonyos szint alatt nem működik felszerelésük – sajnálkozott az elöljáró.

Bogyor Attila, a művelődési ház mindenese arról számolt be, hogy az intézményt is elöntötte a víz. Ez önmagában nem rendkívüli eset, mert évente egy-két alkalommal megtörténik, nagyobb esőzést követően, a Kossuth Lajos utcáról az intézmény udvarára befolyik a víz, onnan pedig a kis- és nagyterem közötti részt is néhány centi sáros lé önti el. Ez alkalommal viszont a nagy teremet is egészen a színpadig bokáig érően töltötte meg a víz. A közbirtokosság alkalmazottai és baráti társaságuk, mintegy tíz fő munkája kellett ahhoz, hogy hólapátokkal kiseperjék a vizet. Jelenleg azon vannak, hogy minden meg- és kiszáradjon, s újból használhatóvá tegyék a kulturális teret.

Mivel értesüléseink szerint a Gaál Mózes Általános Iskola emeleti osztályaiba is befolyt a víz, Benedek-Huszár Erika igazgatónőt is megkerestük. Mint mondotta, különleges gond nem akadt, mindössze az történt, hogy az erős széllökések ablakokat nyitottak ki, azokon pedig feltörölhető mennyiségű víz került be néhány terembe, valamint a nedves levelek ragadtak az épület falára, amit majd el kell távolítani. Az iskolaudvaron a középiskola kezelésében levő parkból egy fa megdőlt és megnyomta a két intézmény közös kezelésében levő könyvtár épületét, de az sem okozott nagyobb bajt – mondotta.