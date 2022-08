Megbüntették a kolozsvári csapatot

Augusztus 22-én a Sepsi OSK az újonc Kolozsvári Universitatea vendégeként lépett pályára. A mérkőzés magyarellenes skandálásoktól volt hangos, ráadásul az ultrák az első és a második félidőben is provokatív molinókat feszítettek ki. A hangosbemondó figyelmeztetése ellenére is folytatódtak a xenofób rigmusok, ezért a 26. percben Sebastian Colțescu tíz percre félbeszakította a mérkőzést. A Román Labdarúgó-szövetség büntetése szerint a kincses városi együttes kénytelen a következő két hazai összecsapását más stadionban rendezni, emellett 25 ezer lejes pénzbírságot is ki kell fizetnie. Eugen Neagoe alakulata legközelebb pénteken az FC U Craiova, majd két héttel később a Chindia Târgovişte csapatát fogadja, ezeket a találkozókat Medgyesen játsszák.

„Üdvözöljük a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának azon döntését hogy magyarellenes rigmusok és gyűlöletbeszéd miatt a Kolozsvári U csapatát 25 ezer jeles bírsággal sújtotta, valamint azzal, hogy két meccset nem játszhatnak hazai pályán. Fontos és jó döntésnek tartjuk, és azt reméljük, a továbbiakban ezt minden egyes alkalommal megteszik, amikor magyarellenes incidensekre kerül sor. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a pénzbírság összege elenyésző, és sokkal többre lenne szükség ahhoz, hogy tényleg megszűnjön a magyarellenesség a lelátókon Romániában. Mindazonáltal, ez is egy lépés a jó irányba” – fogalmaz Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere közösségi oldalán. (miska)