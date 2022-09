Városnapok Kovásznán

Két év kihagyás után a hétvégén, szeptember 1–4. között ismét megrendezik a Kovásznai Városnapokat, színes programokkal, számos szórakozási lehetőséggel várják a szervezők a helyi és környékbeli közönséget, illetve a távolabbról érkező vendégeket is a városnapokra. Ugyanakkor megünneplik Kovászna várossá nyilvánításának 70. évfordulóját is.

Hangulatkép a legutóbbi, 2019-es városnapokról. Fotó: Kerekes Csanád (Pixels from Piliske) & Ács Bianka

A háromnapos rendezvénysorozaton fellépnek hazai és magyarországi együttesek és előadók, lesznek sportprogramok, fúvószenekari koncert, néptánc, modern tánc, gyermekfoglalkozások, hagyományos termékvásár, gasztronómiai verseny, élő szoborpark, horgászverseny, képzőművészeti és fotókiállítás is. Amint arról Gyerő József polgármester tájékoztatott, az idei rendezvény megszervezése komoly kihívást jelentett a szervezők – a kovásznai önkormányzat és a városi művelődési ház – számára. 2019 óta, amikor a legutóbbi városnapokat szervezték, a színpadállítástól a hangosításon át a fellépő előadók honoráriumáig mindennek majdnem duplájára ment fel az ára. „Mindezek ellenére igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely reményeink szerint kielégíti a város minden polgárának az igényét, kortól és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül” – mondta a polgármester, aki azt is hozzátette, az idei rendezvényen ünneplik a város fennállásának 70. évfordulóját: Kovászna nagyközséget 1952-ben emelték városi rangra. Az évfordulón jelen lesznek az anyaországi Csenger, Gyula, Nyírkércs és Pápa, illetve a moldovai Călăraşi testvértelepülések küldöttségei is.

Az idei városnapok nagy hiányzója a korábbi években jelentős népszerűségnek örvendő hagyományos tündérvölgyi autóverseny. Gyerő József polgármester szerint a sokak által kedvelt műsorszámot idén biztonsági okokból nem szervezik meg. Nem lesz Kult-Űr sem, a hagyományosan a papkertben megrendezett, fiatalságnak szóló ifjúsági udvar programjai is elmaradnak. Ennek okáról az elöljáró kifejtette: „Megyei szinten köztudott, hogy immár évtizedek óta szeptember első hétvégéjén szervezzük a kovásznai városnapokat, ugyanúgy, ahogy a Szent György Napokat is Szent György napja környékén. Ennek ellenére a Kovászna Napokra Sepsiszentgyörgyön rászervezték a Tabakó fesztivált. Én ezt nagyon sajnálom. Nem vagyunk mi akkorák itt, Háromszéken, nem rendelkezünk akkora közönséggel, hogy egymásra szervezzünk hasonló kínálatú rendezvényeket, ez sajnos megosztja a potenciális hallgatóságot. A fiatalok több mint valószínű, beutaznak Szentgyörgyre megnézni az ott fellépő kiváló előadókat, ezzel pedig a megyeszékhely elvonja a kovásznai közönség egy részét. Ez nekem egyáltalán nem esik jól, és remélem, hogy a jövőben mi mind – azok a polgármesterek, akik ilyen rendezvényeket szervezünk – kölcsönösen figyelembe vesszük majd egymás eseményeit.”