Gazdag évadot ígér a Tamási Áron Színház

Névadója születésének 125. évfordulója lévén, Tamási-évadot hirdet a Tamási Áron Színház, amely az átlagosaknál sokkal mozgalmasabbnak ígérkezik. Több Tamásihoz kapcsolódó esemény is történik majd a színházban, a főtéren, valamint az intézmény közösségi oldalain, ezekről a maguk idején ad hírt a színház. Az új előadások mellett a Szatmárnémeti Északi Színház vendégjátékai és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendezői szakos hallgatóinak miniévada várja az érdeklődőket, ezenkívül sor kerül a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál ötödik kiadására, és a PulzArt Kortárs Összművészeti Fesztiválnak is otthont ad a színház.

Pál Ferenczi Gyöngyi színésznő, a színház megbízott igazgatója lapunknak elmondta, sok töprengés és lelki vívódás után vállalta el az intézmény vezetését. Hangsúlyozta, nagyon váratlanul gördítette elé az élet ezt a lehetőséget, soha nem dédelgetett ilyen jellegű terveket, talán ezért volt ennyire nehéz belevágnia.

„Nagyon munkás évadunk lesz, ez az időszak szerintem bőven elég arra, hogy kiderüljön: valóban fontos-e számomra ez a munka, hogy megbírom-e, szabad-e vállalnom hosszú távon is? Igyekszem kihívásnak tekinteni ezt a feladatot, minden nehézsége ellenére. Bízom benne, hogy a dolgok úgy történnek majd, ahogyan történniük kell, alázattal vállalom a miatyánknak azt a sorát, hogy »legyen meg a Te akaratod«” – fogalmazott az igazgatónő. Mint mondta, Harag Györgynek az a gondolata segített feloldani benne a kudarctól való félelmét: „mindnyájatoknak nagyon sok bukást, kudarcot kívánok ahhoz, hogy emberek maradhassatok”.

Új előadások

Az évadnyitó előadás a színház névadójának Hullámzó vőlegény című darabjából készül, melynek bemutatóját szeptember 19-re, Tamási Áron születésnapjára tűzte ki a színház. A próbák a sepsiszentgyörgyi származású Albu István rendező irányításával zajlanak, aki a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója.

Az évadnyitó gyűlésen Pál Ferenczi Gyöngyi a 2022/2023-as évad további előadásiról is beszélt. Október 2-a a következő bemutató tervezett időpontja, Ivan Viripajev Oxigén című darabját Pálffy Tibor rendezésében láthatja a közönség, ezzel párhuzamosan pedig egy másik előadás is elkészül októberben: W. Shakespeare Sok hűhó semmiért című vígjátékát Kiliti Krisztián rendezi, ennek bemutatója november során várható. Novemberben kezdődnek a szilveszteri produkció előkészületei, Eugène Labiche A Lourcine utcai gyilkosság című darabját viszi színre a társulat Barabás Árpád vezetésével, aki az elmúlt évek során már több nagy sikerű előadást rendezett Kézdivásárhelyen, rendezőként a sepsiszentgyörgyi társulattal ez lesz az első közös munkája. A szilveszteri bemutató után újra Hegymegi Máté rendez a Tamási Áron Színházban: Pintér Béla Gyévuska című darabját februárban mutatja be a társulat. A tervek szerint ezután Radu Afrim rendezi az évad utolsó előadását, melynek címe egyelőre még nem nyilvános. Mindezek mellett műsoron maradnak az elmúlt évadok fontosabb előadásai is.

Fesztiválok, vendégjátékok

A saját előadások bemutatói után, az évad végén két héten át zajlik majd a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál ötödik kiadása, melynek programja még alakulóban van. Ezenkívül más izgalmas produkciókkal is várják a közönséget. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata két elő­adással vendégszerepel Sepsiszentgyörgyön: Friedrich Dürenmatt A nagy Romulus című darabját Bocsárdi László rendezésében, Szőcs Géza Raszputyin című darabját pedig Sardar Tagirovsky rendezésében láthatja a Tamási Áron Színház közönsége. Idén október közepén zajlik a színházban a PulzArt Kortárs Összművészeti Fesztivál, október végén pedig ismét megrendezésre kerül a tavaly nagy sikernek örvendő egyetemi miniévad, mely során a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem rendezői szakos hallgatói mutatkoznak be Sepsiszentgyörgyön egy egész héten át különböző előadásokkal.

Új színész

Az új idénytől egy új színész szerződött a társulathoz, Varsányi Szabolcs, aki budapesti származású, és tavaly végezte az alapképzést a marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen. Korábban az ELTE bölcsészkarára is járt, és játszott a Vakfolt című, 2017-ben készült magyar akciófilmben.

M Studio

Az M Studio Mozgásszínház társulata három bemutatóra készül a most kezdődő évadban. Az elsőt fiatal bukaresti koreográfus, Simona Deaconescu, a Tangaj Collective vezetője rendezi, a bemutató tervezett időpontja 2022. december. A második új előadást Barta Dóra, a Kecskeméti City Balett vezetője viszi színre, ő rendezte korábban A per, a García Lorca háza és a Danse noir című előadásokat az M Studióban. Az előadás bemutatóját 2023 februárjában tartják. Az évad harmadik új mozgásszínházi elő­adása egy újabb tűzzsonglőr-produkció lesz, melyet a társulat művészei közösen készítenek elő, ezt először 2023 júniusában láthatja a közönség.

Jegyek

Bár megszoktuk, hogy minden folyamatosan drágul, a Tamási Áron Színház igyekszik a tavalyi szinten tartani saját előadásainak jegyárait. Ebben az évadban is csak mecénásbérletet árusít a színház, melyet személyesen vagy online lehet megvásárolni a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. Ugyanitt jegyek is kaphatóak már a szeptemberi előadásokra. A jegyiroda nyitvatartási programja sem változik: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, elő­adásnapokon pedig a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár.