Visszavontak két határozatot

Barót tanácsa a prefektúra felszólítására két tanácshatározatot is visszavont kedd délután tartott ülésén. Az intézkedések nem okoznak hátrányt a városnak: az egyik helyett új, jogilag nem kifogásolhatót fogadtak el, a másik kérdésre pedig idővel visszatérnek – egyeztek meg a helyi képviselők.

A kormánymegbízotti hivatal felszólítására Barót tanácsa visszavonta az idén hozott, a bodosi kultúrotthon és a mellette lévő közbirtokosság közötti határvonal módosításáról szóló határozatát. A prefektúra szerint ellentmondásos, hogy a határozat egyik részében leszögezik, a város területének négyzetméterben kifejezett nagysága nem fog változni, egy másik ponton viszont – a topográfus javaslatára – úgy fogalmaznak, hogy tizenöt százalékkal meg kell növelni a kultúrotthon telkét, mivel csak akkor tud beleesni az a hozzátoldott épület, amelyben valamikor bár működött.

A visszavonást követően – a következő tanácshatározatban – csak annyit mondtak ki, hogy a két telek közt a határvonal változik. A továbbiakban ha az a prefektúra jogi vizsgálatán átmegy és a telekkönyvbe bejegyzik az új határvonalat, új határozatot fogadnak el, melyben a szükséges méretben növelik meg a telket – egyeztek meg a tanácstagok.

Szintén a kormánymegbízott hivatala szólította fel a városházát – s mivel nem léptek időben, be is perelte –, vonják vissza a tavaly év végén hozott, az adókra és illetékekre vonatkozó tanácshatározat azon részét, amelyikkel speciális illetéket szavaztak meg topográfiai felmérésekre. A hektáronkénti kétszáz lejes illeték megfizetésével birtokleveleket lehetett volna kijavítani, bizonyos dűlőkben újra lehetett mérni a területeket, és a végén az ingyenes telekkönyvezésben is részt vehettek volna a tulajdonosok. Csakhogy az érintettek tulajdonjogi helyzete sokban különbözött. „Van, akinek ebben a dűlőben már telekkönyvi tulajdona van, másnak birtoklevele, ismét másnak birtokba helyezési lapja, és vannak olyan területek, amelyet használnak, de csak egy igazolás van róla, és ezeket nem tudjuk egyformán, egy kalap alá bevéve egyfajta finanszírozásban részesíteni” – magyarázta Benedek-Huszár János.

A tanácstagok abban egyeztek meg, a határozat ezen részét visszavonják, majd év végén, amikor újból tárgyalnak az adókról és illetékekről, döntenek arról, szükséges-e egy ilyen speciális illeték.

Több pénz folyt be

A tanács a város költségvetését is módosította, miután az adóbehajtás során bő 145 ezer lej többlettel számoltak. A pénzből tizennyolcezer lejt a Gaál Mózes Általános Iskola tanárai ingázási költségeinek fedezésére, 50 ezer lejt a villany és gázszámlák kifizetésére és közel 78 ezer lejt folyóköltségek finanszírozására fordítanak.