Menekültek Kézdivásárhelyen

Már a háború kitörése után nem sokkal érkeztek ukrán menekültek Kézdivásárhelyre is, amint ezelőtt pár hónappal beszámoltunk, mintegy másfél tucatnyian voltak a sportszállóban a város vendégei. Arra voltunk kíváncsiak, miként alakult a sorsuk azóta.

Ráduly Attilához, a Zöld Nap Egyesület elnökéhez fordultunk, ugyanis a civil szervezet önkéntesei vállalták, hogy segítenek a menekülteknek nyelvi és egyéb buktatókon túllépni. A három grúz önkéntes a kézdivásárhelyi tanulmányév lejárta után már hazatért, hamarosan érkeznek majd újabb fiatalok. Ráduly Attila tájékoztatása szerint jelenleg 12 menekültstátuszú ukrán állampolgár lakik Kézdivásárhelyen. „Egy négytagú család már két hónapja bérel lakást a városban. A családfő hajón dolgozott, nem tért haza Ukrajnába, ide jött a családjához. Nyolcan vannak elszállásolva a sportszállóban, közülük hatan még az első hullámmal jöttek, a többiek később, felváltottak másokat” – magyarázta Ráduly Attila. A menekültek sorsa tudomása szerint érdekesen alakult. „Voltak Kárpátaljáról is, az egyik hölgy valamennyit magyarul is tudott, ez a nyelvórán derült ki. Ők visszatértek Beregszász környékére. Mások szintén hazalátogattak, ők viszont már nem Kézdivásárhelyre jöttek vissza, hanem egy brassói menekülttáborba. Akadtak páran, akik Nyugatra mentek tovább innen, egy srác például Kanadában kötött ki Kézdivásárhelyről” – magyarázta a civil szervezet vezetője, aki szerint a gyermekes családokat a gyermekjogvédelem is felkereste, ellenőrzést végzett.