Vasárnaptól jövő szombatig a spanyolországi Jaénban rendezik meg az U19-es korosztály számára kiírt teremlabdarúgó-Európa-bajnokságot, amelyen a romániai válogatottal ott lesz a céhes városi KSE Futsal két fiatal játékosa is. A nemzeti csapat tegnap reggel repült el az Ibériai-félsziget felé, ahol Robert Lupu tanítványai a házigazda, a horvát és az ukrán együttessel harcolnak a csoportkörben.

A tíznapos bukaresti felkészülési időszak után tegnap reggel elutazott a vasárnap kezdődő spanyolországi Európa-bajnokságra a romániai U19-es korosztályú teremlabdarúgó-válogatott, amelynek keretét nagy részben – a tizennégy behívott játékosból nyolcan – székelyföldi klubok futsalosai alkotják. A Robert Lupu irányította csapatban ott van a kézdivásárhelyi Barbocz Norbert és Mojzi Botond is, akik mindenképp bizonyítani szeretnének ezen a kontinenstornán.

„Azt várom ettől az Eb-től, hogy új élményekkel és sok tapasztalattal térhessünk haza, továbbá be szeretnénk bizonyítani mindenkinek, hogy nem véletlenül jutottunk ki a kontinenstornára. Őszintén megvallva nem lesz könnyű dolgunk, mivel Európa legjobb csapataival fogunk játszani, de mi mindent megteszünk a siker érdekében. Célkitűzésként a csoportból való kijutást fogalmaztuk meg magunknak, és véleményem szerint sikerülhet is ez, taktikailag és fizikailag is jól felkészültünk” – nyilatkozta érdeklődésünkre Barbocz Norbert. „Nehéz mérkőzésre számítunk a spanyolok ellen, egyértelműen ők a favoritok, és előnyt fog jelenteni a számukra a hazai pálya. Azt hozzá kell tennem, hogy nem ez a generáció nyerte meg a legutóbbi Európa-bajnokságot, így ha minden tőlünk telhetőt megteszünk, akkor jó eredményt érhetünk el velük szemben” – vezette fel első mérkőzésüket Mojzi Botond.

A romániai válogatott vasárnap 22 órától mutatkozik be a kontinenstornán, ahol az A-csoportban a címvédő Spanyolország ellen játszik. Hétfőn 17 órától Ukrajna, szerdán 14.30-tól, az utolsó fordulóban az Eb-ezüstérmes Horvátország lesz a következő ellenfél. (t)