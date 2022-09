Előző írásunk

Egészségügyi működési engedély, tűzvédelmi jóváhagyás nélkül kezdi meg jó néhány háromszéki iskola a 2022/2023-as tanévet, a be nem fejezett felújítási, korszerűsítési, bővítési munkálatok miatt több intézmény diákjainak nem a megszokott helyen, hanem átmenetileg kijelölt és berendezett épületben csengetnek be jövő hétfőn, közel kétszáz pedagógusi állásnak megfelelő óraszám még lefödetlen, egyes iskolákban ideiglenesen kinevezett igazgatók látják el a vezetői feladatokat – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Kiss Imre megyei főtanfelügyelő.