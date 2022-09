Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke igehirdetésével kezdődött tegnap délután a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány fennállásának huszadik évfordulója alkalmából szervezett ünnepség a Gyöngyvirág utcai református templomban, amelynek többször visszatérő motívuma volt a ft. Kató Béla által idézett bibliai gondolat: „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be Krisztus törvényét.” (Galata 6/2) A diakóniai szeretetszolgálatra vonatkoztatva az egyházfő azt mondta, isteni ajándék és feladat, amit a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársai Sepsiszentgyörgyön és egész Háromszéken hitbéli lelkülettel és szakmailag felkészülten teljesítenek.

A születésnapi ünnepségre érkezők többsége ismerősként köszöntötte egymást, habár három különböző területen tevékenykednek, az adminisztratív tevékenységek lebonyolításakor, a szakmai megbeszéléseken és a képzéseken van lehetőségük a találkozásra. Idősgondozók, fogyatékkal élőkkel foglalkozók, gyermekek, hátrányos helyzetű családok nehézségein segítők, egészségügyi szakemberek, szociális munkások, pszichológusok foglaltak helyet a templom padsoraiban. Ők voltak az esemény igazi ünnepeltjei, akiknek az alkalomból a szervezők emléklapokat nyújtottak át, amelynek szövegét Máté evangéliumából (25/35–36) kölcsönözték: „Éhes voltam és ti ennem adtatok, szomjas voltam és ti innom adtatok, idegen voltam és ti befogadtatok, ruhátlan voltam és ti betakartatok, beteg voltam és ti felkerestetek, börtönben voltam és ti meglátogattatok.”

Az ünnepség meghívottai elsősorban az alapítvány tevékenységét támogató intézmények, önkormányzatok, testvéregyházak, civil szervezetek képviselői voltak, akik nélkül a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány nem segítené mindennapjait, egyengetné fejlődését közel kétezer elesettnek, idős betegnek, fogyatékkal élőnek, kilátástalan helyzetben lévő családnak. Ez a közösség ünnepelt tegnap a Gyöngy­virág utcai református templomban, amely egyben az egész Erdélyi Református Szeretetszolgálat ünnepe is, ezért hirdette az igét, az egyházkerület püspöke, ft. Kató Béla.



A segítők az igazi igehirdetők

Az erdélyi református egyház egyik legdinamikusabban fejlődő része a diakóniai szolgálat, amely évről évre egyre több munkatársat vonz – hangsúlyozta az egyházfő. Kató Béla Kálvin Jánost idézve azt mondta: a szeretetszolgálat az egyház igazi ismertetőjegyeként tartható számon, egyház és szeretetszolgálat egymástól elválaszthatatlan. Az egyház életformája abban nyilvánul meg, hogy miként gyakorolja a szeretetszolgálatot, ami abból táplálkozik, amit Isten igéje és az ő lelke támaszt munkatársaiban, a segítő szolgálatot végző emberekben – mondotta. Az Ige és a hívek által válik cselekvővé a szolgálat, a szeretet, amely egyben adomány és feladat – fogalmazott a püspök. Nem vagyunk tökéletesek a szeretetszolgálat gyakorlásában, ezt folyamatosan gyakorolnunk kell, és újra és újra új terveket készíteni a változó valósághoz alkalmazkodva. A keresztyén szeretetszolgálat kívülről hasonlít a szekuláris társadalom humanitárius tevékenységéhez, mégsem azonos azzal. Az egyházfő kitért arra, hogy a keresztyén szeretetszolgálat motivációja más, mint a világi szeretetszolgálaté, nem alkalmi humanitárius válasz egy bizonyos feladatra, hanem Isten hívására történik, az ő üdvözítő szeretete által. Az igazi igehirdetők azok a segítők, akik a szeretetszolgálatban fejtik ki tevékenységüket, de az is fontos, ha mindannyian csak egy vagy két ember terhét vesszük át a mindennapokban, segítünk az elesettnek, rászorulónak, mert az igazi keresztyén szeretet soha nem szűnik meg – fejtette ki Kató Béla, és köszönetet mondott Sepsiszentgyörgy, Háromszék elöljáróinak, az önkormányzatoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, amelyek támogatják a Diakónia tevékenységét.

Az összefogás ereje

Isten országa tettekből áll, vigasztaló érintésekből, megmutatkozik az ápolásban, a különböző szolgálatok, hajlékok létrehozásában, szeretetszolgálati intézmények megépítésében, segítőhálózatok kiépítésében – hangsúlyozta Tóth Anna, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazatának igazgatója. Hitükre alapozva hozták létre húsz évvel ezelőtt a Diakónia első fiókszervezetét, jelenleg tíz ilyen egység működik az országban, Háromszéken közel kétezer embernek nyújtanak segítő kezet – mondotta. Azért sikerült erős egyházi civil szervezetté kinőnie magát a két évtizeddel ezelőtti kezdeményezésnek, mert a város, a megye vezetői, helyi önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek hittek bennük, melléjük álltak és támogatták őket, munkatársi közösségük pedig egyre gyarapodott és szakszerűen végezte, végzi munkáját. – hangsúlyozta Tóth Anna.

Erdélyben és történelmi egyházaink tevékenységében nem új keletű jogszabály vagy kötelességvállalás az elesettek megsegítése, hanem történelmi misszió – indította felszólalását Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Látva a szükséget, a terheket, a megyei önkormányzat támogatja az egyházak, segítő civil szervezetek tevékenységét, kiemelt helyen az idősgondozást – erősítette meg a Tóth Anna által elmondottakat a háromszéki önkormányzat vezetője.

Húsz év alatt nemcsak felcseperedett, hanem jócskán meg is izmosodott az alapítvány, képzeletünket felülmúlva vállalt fel és látott el új és új feladatokat: először az idősek és betegek gondozását, később a fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozást, végül pedig a gyermekekre, a tehetséggondozásra, a babákra és mamákra is jutott erejük figyelni – emelte ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A társadalom minden rétegét összefonták, közösségünk azon sejtjeivel, szöveteivel foglalkoznak, amelyek a legérzékenyebbek, legtörékenyebbek, és amelyekről sokszor a legközelebbi hozzátartozók, saját családjaik is lemondtak – mondotta. A városvezető szerint ami másnak teherré nőtt, a Diakónia számára a szeretet, az erő, a hit forrása lett, és apostoli munkájával részt vesz a világ megszentelésében.

Megláttatni a szenvedők arcát

Makkai Péter református lelkész, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élőkkel foglalkozó ágazatának megteremtője, korábbi vezetője, a munkaügyi és szociális minisztérium államtitkára arról szólt, milyen elérhetetlen volt itthonról mindaz, ami a bukaresti hatóságok köreiben történik, ahogyan és amit döntenek szociális kérdésekben, onnan nézve pedig azt látja, van lehetőség a dogok változtatására, ezért jó, ha terepismerete van az embernek, márpedig neki van bőven. A református egyház sokak számára ismeretlen Bukarestben, de a Diakóniát több hatóság is ismeri, mert tevékenységei révén kapcsolatban áll ezekkel, a szociális szolgáltatások terén folytatott munkáját elismeri az alapítványnak – mondotta. Makkai Péter azt szeretné, ha a szeretetszolgálat fénye rávilágítana azokra, akik ezeknek a segítő tevékenységeknek az igazi haszonélvezői, megmutatná az elesett, a rászoruló, a beteg ember arcát, hogy erre figyeljenek fel azok, akik a különböző döntéseket hozzák az ágazatra vonatkozóan. Makkai Péter a Diakónia Keresztyén Alapítvány célkitűzéseit kívánja hangsúlyosan megjeleníteni a szociális politikában, ezek: a keresztény normákkal összhangban élni és dolgozni; óvni az életet a születéstől a halálig; gyógyulást, reményt és lelki támaszt nyújtani az erre rászorulóknak; szociális jellegű szolgáltatásokat biztosítani; közösségfejlesztő programokat kidolgozni és megvalósítani; szociálisan rászorult gyermekek számára nevelőprogramokat működtetni.

Az ünnepségen köszöntőt mondott Birtalan Csilla, a sepsiszentgyörgyi Diakónia kuratóriumi alelnöke és Czibere Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a köszönő okleveleket Kolumbán Vilmos püspökhelyettes adta át a jelen lévő kilencven diakóniai alkalmazottnak, majd áldást követően az ünnepség himnusszal zárult. A születésnapi események ma szakmai tanácskozásokkal folytatódnak, az ágazatonként tartott megbeszélések mellett szó lesz a szociális szolgáltatások akkreditációjáról és a hazai szociális rendszer reformjáról is.