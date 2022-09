Erdővidéki lakossági fórumok

Szeptember első felében Barót Város Önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baróton, illetve a hozzá tartozó öt településen. A találkozósorozat tervezett helyszínei és időpontjai: Felsőrákoson szeptember 6-án, kedden 19 órától a kultúrotthonban, Köpecbányán szeptember 7-én, szerdán 18 órától a közösségi teremben, Köpecen szeptember 7-én, szerdán 19 órától a kultúrotthonban, Miklósváron szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a kultúrotthonban.

Hadiárva-találkozó és könyvbemutató

Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó emeleti dísztermében Iochom István és Kiss Erika Hadiárvasors című könyvének második, bővített kiadását mutatják be az V. hadiárva-találkozó társrendezvényeként. A kettős rendezvény fővédnöke Tóth László főkonzul. Házigazda: Kiss Erika, a Kézdiszéki EMNT elnöke. A könyvet bemutatja: Magyarósi Sándor hadtörténész. Közreműködik: Mocanu-Prezsmer Erika előadóművész, Szőcs Botond zongorista, Jánó Kinga népdalénekes, Józsa Irén vers­mondó, Préda Barna és Szima Csaba hagyományőrző.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptember 11-én nyitja új évadát a romeo@julia.com című elő­adással, amelyet 18 órától játszanak a táncstúdióban. Az előadás szeptember 26-án lesz még látható 19 órától, a Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN – Administrația Fondului Cultural Național) támogatásával pedig október 15-én a Bukaresti Nemzeti Színházban, majd november folyamán Budapesten is bemutatják a Fren_Ák koreográfiájában készült produkciót.

BÉRLETEK-JEGYEK. A Tamási Áron Színház igyekszik a tavalyi szinten tartani jegyárait. Ebben az évadban is csak mecénásbérletet árusítanak, melyet személyesen vagy online lehet megvásárolni a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. Ugyanitt jegyek is kaphatóak a szeptemberi előadásokra. A jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán kedden: 16.15-től Dragon Ball Super: Super Hero (román feliratos), 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18.15-től A csendek karmestere (román filmdráma), 18.30-tól Háromezer év vágyakozás (román feliratos), 20.30-tól Miután boldogok leszünk (magyarul beszélő), 20.30-tól A gyilkos járat (román feliratos); szerdán: 16 órától Tomboló blöki (románul beszélő), 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 18 órától Nem (román feliratos) és 20.45-től magyarul beszélő, 18.30-tól Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő) és 20.30-tól román feliratos; csütörtökön: 16.30-tól A csendek karmestere (román filmdráma), 17 órától Sütimanók (románul beszélő), 18.30-tól Háromezer év vágyakozás (román feliratos), 19 órától Miután boldogok leszünk (magyarul beszélő) és 20.30-tól román feliratos, 20.45-től A gyilkos járat (magyarul beszélő).

Zene

Énekkel dicsérjük az urat címmel kedden 19 órától az Illyefalvi Református Egyházközségben Mocanu Erika mezzoszoprán, Káplán György tenor és Szőcs Botond orgona elő­adása hallható.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Egy Popfesztivál – Több mint 60 fiatal bevonásával, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium zenekara, kórusa és színjátszó köre összefogásával, a Figura Stúdió Színház közreműködésével született meg az Egy Popfesztivál Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című regénye alapján. A Salamon’s Jam Orchestra és a Szin-kron csoport már több mint tíz éve tevékenykedik párhuzamosan, a közös nagy produkciót alig másfél hónap alatt állította össze a musical megálmodója, rendezője, Kolozsi-Borsos Gábor Korpos Szabolcs zenei vezető, Molnár Dalma koreográfus és Balázs Helga dramaturg segítségével. ♦ 400 éves a Bethlen Gábor Kollégium – Hosszú előkészületek és sokak önzetlen munkája révén vált emlékezetessé Nagyenyeden a 2022. esztendő és vele a Bethlen Gábor Kollégium 400. évfordulós ünnepségsorozata.

ERDÉLY TV. Ahogy elkezdődik az új tanév, újraindulnak az Erdély TV magazinműsorai is, amelyek az ebben az időszakban aktuális témákkal foglalkoznak. A napi műsorok közül a Mozaikban ma 18.20-tól az új tantervről kérdezték Körtesi Sándor iskolaigazgatót, illetve Szabó Eszter végzős diákot. A hétfőtől csütörtökig 21 órától jelentkező 24 Plusz közéleti-politikai műsorban az oktatási rendszer változtatásai kerülnek terítékre. Új tanév, régi gondokkal – erről faggatják a témában legilletékesebb oktatási szakembereket a ma esti adásban.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–13 óráig Torján, Bálványoson és a Bálványos Resortnál, kedden 9–14 óráig Rétyen, a rétyi útkereszteződésnél és a Lukoil-benzinkútnál szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Bikfalván és Szentivánlaborfalván, kedden Rétyen, szerdán Komollón és Bitán, csütörtökön Egerpatakon és Szacsván, pénteken Maksán és Sepsibesenyőm gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–18 óráig fogadják a sürgősségi ese­teket.

Őszi nyitvatartás a megyei könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptembertől visszatér a megszokott nyitvatartásához, és a következő órarend szerint várja közönségét: felnőtt kölcsönző, gyermekkönyvtár: keddtől péntekig 9–19, szombaton 9–13 óráig; olvasóterem: kedden és csütörtökön 9–19, szerdán és pénteken 9–15, szombaton 9–13 óráig. A Sport utcai fiókkönyvtár programja változatlan.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.40-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzér, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Kézdiszentkeresztről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora. Honlap: mariaradio.ro.