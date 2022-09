Hadiárva-találkozó és könyvbemutató Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó emeleti dísztermében Iochom István és Kiss Erika Hadiárvasors című könyvének második, bővített kiadását mutatják be az V. hadiárva-találkozó társrendezvényeként. A kettős rendezvény fővédnöke Tóth László főkonzul. Házigazda: Kiss Erika, a Kézdiszéki EMNT elnöke. A könyvet bemutatja: Magyarósi Sándor hadtörténész. Közreműködik: Mocanu-Prezsmer Erika előadóművész, Szőcs Botond zongorista, Jánó Kinga népdalénekes, Józsa Irén versmondó, Préda Barna és Szima Csaba hagyományőrzők.

Erdővidéki lakossági fórumok

Szeptember első felében Barót Város Önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baró­ton és a hozzá tartozó öt településeken. A találkozósorozat tervezett helyszínei és időpontjai: Felsőrákoson ma 19 órától a kultúrotthonban, Köpecbányán szeptember 7-én, szerdán 18 órától a közösségi teremben, Köpecen szeptember 7-én, szerdán 19 órától a kultúrotthonban, Miklósváron szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a kultúrotthonban.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–14 óráig Rétyen, a rétyi útkereszteződésnél és a Lukoil benzinkútnál, 9–11 óráig Sepsiszentgyörgyön az Új, Kökényes és Kút utcában, szerdán 8–12 óráig Sepsiszentgyörgyön a Vojkán utcában a Csíki és Erege utca közti szakaszon, csütörtökön 8–12 óráig Sepsiszentgyörgyön az Árkosi úton az 57-es transzformátorállomástól a Csíki utcáig és 9–10 óráig a Forrás utcában, a Csíki utcában az RGT cégtől a Hunyadi vendéglőig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Rétyen, szerdán Komollón és Bitán gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

SZORGOS KEZEK DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várják az érdeklődőket.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban szep­tember 26-án délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők és gyermekek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket is várnak, akiknek koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván szeptember 26. és október 16. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, telefon: 0724 266 020.

Ingyenes ügyintézés Illyefalván és Torján

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai holnap, szeptember 7-én 16–18 óra között Illyefalván a kultúrotthonban, valamint Torján a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kellene utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken pedig 8–14 óra között az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca, 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168).

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szep­tember 11-én nyitja új évadát a romeo@julia.com előadással, amelyet 18 órától játszanak a táncstúdióban. Az előadás szeptember 26-án lesz még látható 19 órától, a Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN – Administrația Fondului Cultural Național) támogatásával pedig október 15-én a Bukaresti Nemzeti Színházban, majd november folyamán Budapesten is bemutatják a Fren_Ák koreográfiájában készült produkciót.

BÉRLETEK-JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igyekszik a tavalyi szinten tartani jegyárait. Ebben az évadban is csak mecénás bérletet árusítanak, melyet személyesen vagy online lehet megvásárolni a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. Ugyanitt jegyek is kaphatóak a szeptemberi előadásokra. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma 16.15-től Dragon Ball Super: Super Hero (román feliratos), 16.30-tól Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő), 18.15-től A csendek karmestere (román filmdráma), 18.30-tól Háromezer év vágyakozás (román feliratos), 20.30-tól Miután boldogok leszünk (magyarul beszélő), 20.30-tól A gyilkos járat (román feliratos).

Zene

Énekkel dicsérjük az urat címmel ma 19 órától az Illyefalvi Református Egyházközségben Mocanu Erika (mezzoszoprán), Káplán György (tenor), Szőcs Botond (orgona) előadása hallható.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Filmbemutató – A Magyar Adás egykori munkatársa, Demián József a világjárvány okozta szigorítások miatt csak késve tudta elhozni a romániai mozikba a román–magyar koprodukcióban készült Éjjeli őrjárat című legújabb filmjét, amelyet még 2019-ben forgatott. Ennek előbemutatóját a fővárosi francia intézetben tartották meg. n Kolumbán Barna Csongor-kiállítás – tárlatbemutató riport. n Erdélyi MagyaRock – Erdélyi MagyaRock 1970–2010 címmel írt összefoglaló rocklexikont Zilahi Csaba, a Kolozsvári Rádió zenei szerkesztője. n Ahogy nagyapám csinálná – Köllő Miklós műépítész átfogóan látja Székelyföld építészeti, tájépítészeti és urbanisztikai kihívásait, fontosnak tartja a hagyományokra épülő helyi erőforrások felhasználását.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe.

SZENTMISÉK A CSALÁDOKÉRT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban a medjugorjei imacsoport szándékára a családokért tartanak szentmiséket szeptember 7-én, 10-én, 12-én, 13-án reggel hét órától, valamint 9-én és 15-én este hat órától.