Az átadáson részt vett Novák Eduárd Károly sportminiszter, valamint Gyurta Dániel olimpikon, háromszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok magyar úszó, sportdiplomata, a Külgazdasági és Külügyminisztérium főtanácsadója, valamint Soós Zoltán konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa ré­széről. A vendégeket Szilveszter Szabolcs alpolgármester, Fejér László Ödön szenátor és Szöllősi Tamás, a KVISZ elnöke fogadta.

Elsőként Szöllősi Tamás szólt az egybegyűltekhez és mondotta el, hogy aránylag új, alig tízéves múltra visszatekintő, magyar feltalálású sportágról van szó, aminek a népszerűsége azóta töretlenül növekszik, a cél az, hogy tömegsporttá nője ki magát, hiszen az asztalokon több sportág is játszható. „A mai nappal Kézdivásárhely is bekerült egy fiatal sportág, a teqball körforgásába és bízunk benne, hogy minél több fiatal hódol majd ennek a magyar találmánynak, és hamarosan akár olimpiai bajnokunk is lehet” – hangsúlyozta a KVISZ elnöke. Majd Szilveszter Szabolcs alpolgármester megköszönte az adományt és reményét fejezte ki, hogy a teqball Kézdivásárhelyen is népszerű sportág lesz.

Novák Eduárd Károly sportminiszter elmondta: büszke arra, hogy ez egy magyar találmány, ami a 2023-as nyári európai játékokon már jelen lesz, és ez óriási lépés a sportág számára. Az egykori olimpikon arra biztatott minden fiatalt és gyermeket, hogy próbálja ki a teqballt. Azt is közölte, hogy a Nemzetközi Szövetség nyolcvan teqballasztalt adományozott a romániai sport-, illetve tanügyminisztériumnak, ezeket e hónap folyamán osztják szét az ország minden részén. Gyurta Dániel sportdiplomata – a magyar találmány egyik nagykövete – arról beszélt, hogy a sportág 2012-ben indult Borsányi Gábor magyar üzletember és volt labdarúgó, a teqball kreatív ötletgazdája, a Nemzetközi Teqballszövetség elnöke találmányaként. Ma már több mint százötven nemzetközi teqballszövetség létezik világszerte, ami tíz év alatt világcsúcsot jelent. A sportdiplomata az adományozásról szóló oklevelet Szilveszter Szabolcs alpolgármesternek adta át. Utolsóként Fejér László Ödön szenátor gratulált az ifjúsági szervezetnek a kezdeményezésért, és arra biztatott mindenkit, hogy próbálja ki a teqballasztalt. A sportcsarnok közepén felszerelt asztalon elsőként Novák Eduárd Károly és Gyurta Dániel játszott egy rövid partit.