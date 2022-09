Ez az idei sebességrekord a romániai közutakon, a száguldozó 38 éves férfi viszont nem biztos, hogy büszke lesz teljesítményére: 2900 lejes bírságot kapott, és 120 napra bevonták a jogosítványát. A Pécska és Nagylak közötti sztrádaszakaszon szombaton és vasárnap végzett sebességellenőrzés során egyébként 77 bírságot szabtak ki összesen mintegy 68 ezer lej értékben. 58 esetben sebességtúllépés miatt büntettek, huszonhat gépkocsivezetőnek 90 napra, további 21-nek 120 napra bevonták a jogosítványát. (Agerpres)

HAMIS BOMBARIADÓ volt tegnap reggel Temesváron. Az 112-es számra érkezett bejelentés szerint bombát helyeztek el a temesvári Augustin Pacha utcában, célpontként a római katolikus püspöki palotát nevezték meg. A Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a rendőrség és a katasztrófavédelem helyszínre kiérkező csapatai átfésülték a területet, és megállapították, hogy a bombariadó hamis volt. A nyomozáshoz közel álló forrás szerint már sikerült azonosítani a betelefonáló személyt. A forrás szerint lehetséges, hogy ugyanarról a kiskorúról van szó, aki már tavaly és idén januárban is félrevezette a hatóságokat, azt állítva, hogy bomba van a Bega Áruházban, a római katolikus líceumban, illetve a temesvári mallban. (Agerpres)

A NYÁR ÁLDOZATAI. Az idei nyári idényben, június 30-a és szeptember 5-e között 20 személy fúlt vízbe a román tengerpart térségében – közölte a dobrudzsai katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). Az áldozatok közül 14-én a tengerben, négyen a Dunában, ketten pedig egy-egy tóban lelték a halálukat. A mentőcsapatok további 11 személyt mentettek meg a vízbefúlástól – derül ki az ISU közleményéből. A katasztrófavédelem munkatársai a két hónap alatt 2471 személyt részesítettek sürgős orvosi ellátásban a partvidéken, közülük 728-at az üdülőhelyek napozóin felállított katasztrófavédelmi sátraknál, és nagy részüket kórházba is szállították. A legtöbben, 474-en Costineşti-en kértek segítséget, és szintén magas volt az ellátottak száma (452) Eforie Nord üdülőhelyen. (Agerpres)

KÖZPÉNZBŐL ÜDÜLTEK. Hat év börtönt kapott alapfokon a Szociáldemokrata Párt (PSD) egykori kincstárnoka, Mircea Drăghici, akiről kiderült, távoli országok egzotikus üdülőhelyeire kirándult a közpénzből felpumpált pártkassza terhére. Drăghici korábban beismerte tettét, és elfogadta a hat év börtönt. A vádirat szerint 2017 áprilisa és 2018 májusa között a pénztáros 550 522 lejt használt el a pártkasszából különböző utazásokra, melyek keretében ő és több más személy a Maldív-szigetekre, a Dominikai Köztársaságba, Indonéziába utazott, de az úti célok közt Katar is szerepelt. Ezeken a kirándulásokon többek közt a volt pártelnök, Liviu Dragnea és akkori élettársa, Irina Tănase is részt vett, de a Dragnea sofőrjeként ismert Adrian Mlădinoiu neve is szerepelt az utazási listán. Drăghici amúgy jelenleg is börtönben tartózkodik, mivel egy másik korrupciós ügyben öt évet kapott, így a két ítéletet összekapcsolták. (Főtér)

TRAGIKUS MUNKABALESET. Hét méter magasról lezuhant az állványról tegnap Csíkborzsován egy építkezésen dolgozó 50 éves férfi, és azonnal belehalt a sérüléseibe – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség. A közlemény szerint a rendőrség mellett a területi munkafelügyelőség is vizsgálja a baleset körülményeit. (Agerpres)