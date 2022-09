Az előadást szeptember 8-án és 9-én 19 órától tekintheti meg a közönség a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Zeneszerző: Bocsárdi Magor, rendező: Botos Bálint. Jegyek elővételben az Udvartér Teátrum jegypénztáránál kaphatók, helyfoglalás a 0267 360 179-es telefonon.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szep­tember 11-én nyitja új évadát a romeo@julia.com előadással, amelyet 18 órától játszanak a táncstúdióban. Az előadás szeptember 26-án lesz még látható 19 órától. A Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN – Administrația Fondului Cultural Național) támogatásával október 15-én a Bukaresti Nemzeti Színházban, majd november folyamán Budapesten is bemutatják a Fren_Ák koreográfiájában készült produkciót.

BÉRLETEK-JEGYEK. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igyekszik a tavalyi szinten tartani jegyárait. Ebben az évadban is csak mecénás bérletet árusítanak, melyet személyesen vagy online lehet megvásárolni a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon. Ugyanitt jegyek is kaphatóak a szeptemberi előadásokra. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva, előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit.

Kiállítás

A MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben Sepsiszentgyörgyön a Leltár miatt NYITVA! című csoportos kiállítás látható szeptember 7–30. között. A kiállított anyag a MAGMA gyűjteményéből mutat be egy válogatást, mely hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11-től 19 óráig ingyenesen tekinthető meg.

Hadiárva-találkozó és könyvbemutató

Szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó emeleti dísztermében Iochom István és Kiss Erika Hadiárvasors című könyvének második, bővített kiadását mutatják be az V. hadiárva-találkozó társrendezvényeként. A kettős rendezvény fővédnöke Tóth László főkonzul. Házigazda: Kiss Erika, a Kézdiszéki EMNT elnöke. A könyvet bemutatja: Magyarósi Sándor hadtörténész. Közreműködik: Mocanu-Prezsmer Erika előadóművész, Szőcs Botond zongorista, Jánó Kinga népdalénekes, Józsa Irén versmondó.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma 16 órától Tomboló blöki (románul beszélő), 16.30-tól Encanto (magyarul beszélő), 18 órától Nem román feliratos és 20.45-től magyarul beszélő, 18.30-tól Ahol a folyami rákok énekelnek magyarul beszélő és 20.30-tól román feliratos.

Hitvilág

A TÖLTSÜK MEG ÉLETTEL A TEMPLOMOT programot folytatva a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség mindenkit közös áhítatra és a Kájoni Consort régizene-együttes előadására hív szeptember 10-én 16 órától a sepsikilyéni unitárius templomba, majd az azt követő állófogadásra.

TERMÉSZETVÉDELEM, VADÁ­SZAT A BIBLIÁBAN. Szeptem­ber 11-én, vasárnap 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Păius David út 2. szám alatt, a Petrommal szemben, a volt Lemn-metal épületében az első emeleten zenés istentisztelet részeként a természetvédelemről, a vadászatról lesz szó, többek közt arról, hogy miként értelmezhetjük ezeket az írásokat napjainkban. Előadó: Kelemen László. A belépés díjtalan.

LELKIGYAKORLAT KOVÁSZNÁN. Szeptember 20–24. között a kovásznai Szent István Király-templom és plébánia ötnapos dicsőítő, gyógyító, Szentírásra alapozott, csendes lelkigyakorlatnak ad otthont. A lelkigyakorlatot az Indiából származó, Németországban élő Margaritha Valappila nővér vezeti Manfred Huber atyával együtt. Nem csak a plébániai közösség tagjai számára hirdették meg a lelkigyakorlatot, szívesen várják mások jelentkezését is. A résztvevők választ kaphatnak hitbeli kérdéseikre, segítséget a világban való eligazodásukhoz és az Istennel való személyes kapcsolatuk, lelki békéjük

megtalálásához.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től Zsolozsma – reggeli dicséret a karmelita nővérekkel, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től Ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Szentjobbról, 8.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Erdővidéki lakossági fórumok

Barót Város Önkormányzata lakossági fórumokat, falugyűléseket szervez Baróton és a hozzá tartozó településeken: Köpecbányán ma 18 órától a közösségi teremben, Köpecen ma 19 órától a kultúrotthonban, Miklósváron szeptember 8-án, csütörtökön 18 órától a

kultúrotthonban.

Ingyenes ügyintézés Illyefalván és Torján

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óra között Illyefalván a kultúrotthonban, valamint Torján a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos

kérdésekben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Rövid

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–11 óráig az Új, a Kökényes és a Kút utcában, 8–12 óráig a Vojkán utcában a Csíki és Erege utca közti szakaszon, csütörtökön 8–12 óráig az Árkosi úton az 57-es transzformátorállomástól a Csíki utcáig és 9–10 óráig a Forrás utcában, a Csíki utcában az RGT cégtől a Hunyadi vendéglőig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Komollón és Bitán, csütörtökön Egerpatakon és Szacsván gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

KALANDVONAT. A sepsiszentgyörgyi kisvonat a megszokott menetrend szerint közlekedik. Péntektől vasárnapig 16 óráig Sugásfürdőre, 17 és 18 órától pedig a városi járatokon lehet vonatozni. Minden szerdán és csütörtökön a kisvonat legkevesebb 10, legtöbb 56 fős csoportok számára ki is bérelhető. A jegyek ára felnőtteknek 5, gyermekeknek 3 lej.