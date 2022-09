Az Ivácson László rendezte Táncsétány című produkció szabadtéri előadásával nyitja az új évadot e hét végén a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes, szeptember végén hazai és magyarországi előadáskörútra indulnak, októberben is lesznek kiszállások, a novemberi bemutató előtt pedig megtartják a 32. Népzene- és Néptánctalálkozót. Programjaikról, a társulatról, a táncstúdiónál folyó javítási, korszerűsítési munkálatokról, terveikről tegnap sajtótájékoztatón számolt be az intézmény háromtagú vezetősége.

Hivatalos évadnyitó ugyan a hét végi sepsiszentgyörgyi Kürtőskalács Fesztiválon lesz, de az együttes már augusztustól visszatért a nyári szabadságról, a tánckar derekasan helyt állt az István, a király székelyföldi nagyprodukcióban, és tegnap reggel érkeztek haza Nagybányáról a Főtér Fesztiválról, ahol a Táncsétány előadással léptek színpadra. A helyi évadnyitó után szintén e hét végén a székelyudvarhelyi Erdélyi Táncháztalálkozón mutatják be a Világhírű Redever című gyermekelőadást. Ezenkívül műsoron tartják a Rézhúron, a Tánckincs és az Átöltözés előadást, de már megkezdődtek az új bemutató próbái is. November 30-ára tervezik a Könczei Árpád rendezte Tragédia bemutatóját, amelynek alapja Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye – ismertette Virág Endre együttesigazgató.

A Népzene- és Néptánctalálkozó a járvány miatt két évig szünetelt, idén ellenben a korábbihoz hasonló sokszínű programmal várják az érdeklődőket a Tamási Áron Színházban és a Sepsi Arénában november közepén. A budapesti Duna Művészegyüttes két előadással – a Szerelmünk, Kalotaszeg és a Makovecz Imre emlékére összeállított Héttorony produkcióval – vesz részt a találkozón, s Ivácson László fő szervező abban reménykedik, hogy az egyre inkább kiöregedő és elhaló hagyományőrzők sorából is tudnak elhozni a rendezvényre táncosokat, zenészeket. Gyergyó vidékét szemelte ki, ő maga is odavalósi, fontosnak tartja, hogy a székelyföldi tánchagyományok is jelen legyenek az együttes folklórműsoraiban.

A kiszállásokról, turnékról Sipos Noémi aligazgató számolt be. Az ősz nagyon zsúfolt, sok a turné és a kiszállás, de télen több előadást tartanak a sepsiszentgyörgyi székházban, ahol jelenleg a tetőt javítják, a szellőztetőberendezést korszerűsítik, és az előcsarnokban végeznek olyan munkálatokat, amelyek a nézők kényelmét, a művészeti környezet megteremtését segítik. A beruházás értéke mintegy másfél millió lej, ezt a fenntartó megyei önkormányzat biztosítja – mondotta.

Virág Endre a hosszú távú tervekről is beszámolt a tegnapi sajtótájékoztatón. Szeretnék előadásaikat Magyarországon túl is bemutatni, olyan produkciókat készíteni, amelyek több kultúra, több nyelv számára is érthetőek, de semmiképp sem veszítik szem elől a helyi igényeket, a hazai közönség elvárásait. Az is terveik között szerepel, hogy a táncháznak, a helyi műkedvelő együtteseknek is próbateremként szolgáló helyiségnek, előadóteremnek megfelelő létesítményt hozzanak létre. Erről már egyeztettek a fenntartóval, azaz a megyei önkormányzattal, és kiszemelték azt a területet, ahol korábban az együttes ruhatára kapott helyet, majd a romossá vált

épületet lebontották, a telek jelenleg szabad.

Minden lépés fontos, ami az együttes javát szolgálja – vallják a Háromszék Táncegyüttes vezetői: a tánckar frissítése, a helyi, térségi és nemzetközi elvárásokhoz igazodó műsorpolitika, az előadóterek korszerűsítése, a helyi, megyei önkormányzatokkal való kapcsolatok megerősítése, a szakmai elismertség növelése.

Tegyük hozzá, az is nagyon fontos lenne, ha a hivatásosként művelt néptánc és az ennek a nyelvnek segítségével megjelenített előadó-művészet éppen olyan rangra emelkedne, mint a színház, a sokféle mozgásművészet és a zene terén is kivívná a maga megérdemelt helyét.