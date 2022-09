Klasszikus zene totyogóknak

A helyszínen nagyszerű volt a hangulat, és rengeteg érdeklődő érkezett, ami egyértelműen bizonyítja, hogy hiánypótló kezdeményezésről van szó. Zsurzsa Viola fő szervező köszöntőjében elmondta, hogy berendeztek egy pelenkázósarkot a legkisebbeknek, ha esetleg szükség lenne rá, valamint a résztvevők figyelmébe ajánlotta a Csíra mobil büfé kicsiknek és nagyoknak szóló finomságait, melyekből koncert közben is fogyaszthattak. Ezután a nagyobb gyerekektől megkérdezte, hogy ki ismeri azt a virágot, amelyből a zenészek előtt lévő csokor készült. Egyesek tudták, hogy liliomról van szó, hiszen a zenekar neve Lilium kvartett. Hogy miért, arról Gáspár Csaba hegedűs mesélt röviden.

A Lilium kvartett 2016-ban alakult Molnár Ferenc Liliom című darabjának a Tamási Áron Színház-beli bemutatója alkalmából. Egy klasszikus vonósnégyesről van szó, melynek tagjai: Gáspár Csaba (hegedű), Ráduly Zsófia (hegedű), Fazakas Albert (brácsa) és Tóth-Györbíró Apor (cselló). Stílusuk egyedi, széles körű repertoárjuk pedig magában foglalja a klasszikus zenetörténet legismertebb és legkedveltebb műveit. Ezúttal Mozart, Vivaldi, Bach, Dvořák, Albinoni, Puccini, Beethoven és más közismert zeneszerzők művei csendültek fel.

Zsurzsa Viola lapunknak elmondta, hogy két évvel ezelőtt Németországban volt alkalma részt venni egy hasonló eseményen a gyermekeivel, és annyira izgalmasnak találta, hogy már akkor megfogalmazódott benne, jó lenne ezt itthon is megvalósítani. Amikor elolvasta a Com’ON Sepsi felhívását, benyújtotta a pályázatot. „Ez egy kicsit másfajta komolyzenei koncert, mely lehetőséget nyújt a legkisebbeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek, nagyobb testvéreiknek a minőségi időtöltésre. Miközben mindannyiunkat elvarázsol a klasszikus zene örömöt közvetítő harmóniája, gyermekeink számára észrevétlenül megnyílik egy örök értéket közvetítő világ” – fogalmazott.

Hangsúlyozta: ide nem kell elegánsan felöltözni, ez egy olyan hely, ahol nem baj, ha a gyermek sír, fel akar állni, esetleg táncolni is akar. A gyermekek barátkozhatnak, és a szülők is megismerhetnek más olyan szülőket, akiknek hasonló az érdeklődési körük. Tehát közösségformáló találkozási lehetőség is. Mosolyogva tette hozzá: négygyermekes anyukaként tudja, hogy a klasszikus zenének milyen jó hatása van a gyermekekre, akár a pocaklakókra is, és az is fontos, hogy itt élőben láthatják-hallhatják a klasszikus hangszereket, amire ritkán adódik lehetőségük a legkisebbeknek.