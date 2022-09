Cseke Attila fejlesztési miniszter szeptember 1-jén írta alá az első kilenc, uniós pénzből létrejövő bölcsőde megépítéséhez szükséges támogatási szerződést, azóta újabb 55 ilyen dokumentumra került miniszteri szignó, így összesen 64 bölcsőde építése kezdődhet el. Hamarosan a fennmaradó 60 épület felépítését is jóváhagyja a fejlesztési szaktárca. A Cseke Attila általa vezetett minisztérium 2021 elején indította el állami finanszírozással országos bölcsődeépítési programját, módosította az évtizedek óta elavult építési szabályokat, környezetbarát típusterveket készíttettek el. Most a szaktárca uniós forrásokból biztosítja a beruházások teljes összegét, és a telkek közművesítését is fizeti. A típusterv szerint épülő környezetbarát bölcsődékben napelemekkel, hőszivattyúkkal állítják elő a szükséges energia egy részét, a gyermekeknek pedig saját konyhában előállított meleg ételt is biztosítanak. A 64 új bölcsőde közül 27 Erdélyben épül.