Új évad, új színész a Cimboráknál

Pánczél Kata kolozsvári mesteris hallgató személyében új tagja van a Cimborák Bábszínháznak, az immár 11 fősre bővült sepsiszentgyörgyi társulatnál egy új előadás próbái is megkezdődtek a napokban. A 2022–2023-as évad terveiről, az újdonságokról közleményben tájékoztatott a bábszínház.

Mint ismertették, az évad első felében egy új előadás létrehozására összpontosít a bábtársulat, a hónap elején Dávid Péter vezetésével elkezdődött az Egyszer egy királyfi című zenés-bábos produkció próbafolyamata, melynek tervezett bemutatója október 21.

Szeptember 30-án kiemelt programokkal ünnepelik meg a magyar népmese napját, ugyanakkor tervezik a december eleji Nagy-Kopeczky Kálmán Emléknapot is.

Nagy Lázár József és az időközben színésszé vált Nagy-Kopeczky Kristóf közreműködésével a társulat novemberben elkészíti a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás felújított változatát. A 2004-ben készült betlehemes játék tíz évig szerepelt a bábszínház repertoárjában, és a legtöbbet játszott előadások egyike volt. A bemutatóra advent első vasárnapján, november 27-én várják a közönséget.

Januárban a bábszínház létrejöttének 25. évfordulóját színes programokkal, retrospektív eseményekkel, régi előadások vetítésével ünnepli a társulat, február-március folyamán pedig – a közönség igényeit figyelembe véve – újabb babaelőadással készülnek.

A Cimborák Bábszínház az új évadban műsoron tartja az Örkény István egyperceseiből készült Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadását, a Vajda Zsuzsanna rendezte Feketeországot, illetve a Ha én Szent György lehetnék című zenés, maszkos játékot is. Megtekinthető lesz ugyanakkor a továbbiakban is A buták versenye (rendező Dávid Péter), A fehér macskahercegnő (rendező Nagy Lázár József), valamint A fák titkos szíve is (rendező Páll Gecse Ákos).

Évadnyitásként szeptember 16-án, pénteken és 20-án, kedden a Tamási Áron Színháznál játsszák a Részeg halottakat nem szolgálunk ki! című kirakat-előadást. Ezzel a produkcióval vesz részt a társulat szeptember 22-én a székelyudvarhelyi dráMA – VIII. Kortárs Színházi Fesztiválon.