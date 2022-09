Távoli turnékra készül az M Studio

A társulat közleménye szerint a romeo@julia.com előadás szeptember 26-án lesz még látható Sepsiszentgyörgyön, aztán a Román Nemzeti Kulturális Alap (AFCN) támogatásával a Bukaresti Nemzeti Színházban is bemutatják október 15-én, majd november folyamán Budapesten is játsszák ugyanezt a produkciót. A romeo@julia.com című előadás új dimenzióból közelíti meg a klasszikus shakespeare-i mű alaphelyzetét, a történet mélyebb rétegeit kutatja, a drámából a társadalmi ellentétek helyett inkább a szereplők belső vívódásait ragadja meg.

Októberben három rangos nemzetközi táncfesztiválon vesz részt a társulat a Fehér Ferenc által rendezett LIFT című előadással. Október elején Örményország fővárosában, Jerevánban a High Fest International Performing Arts Festivalon, október 6–9. között Portugáliában, Almada városban a Quinzena de Dança de Almada Fesztiválon, október végén pedig, 24–31. között Marokkóban, Casablancában a Blanc’art Theatre Festivalon játsszák a LIFT-et.

Az új évadban is három új előadás készül: 2022. november–december folyamán a bukaresti Simona Deaconescu koreográfus és filmrendező, 2023 februárjában Barta Dóra magyarországi koreográfus dolgozik együtt az M Studioval, a Pyro sikeréből inspirálódva júniusban pedig egy új tűzzsonglőr produkciót készítenek a társulat tagjai.

Simona Deaconescu jelenleg az egyik legfontosabb fiatal koreográfus Romániában, akivel már nagyon régóta tervezik a közös munkát – mondta el lapunknak Márton Imola, a társulat vezetője. Az utóbbi években inkább külföldön dolgozott, de pár évvel ezelőtt ő vezette a bukaresti Tangaj Collective társulatot, mely Sepsiszentgyörgyön is fellépett egyszer a Counterbody című nagy sikerű produkcióval, és akkor merült fel a gondolat, hogy itt is rendezhetne egy előadást. „Mivel Romániában nincs más magyar mozgásszínházi társulat, az utóbbi évek során egyre szorosabb kapcsolatot alakítottunk ki a bukaresti kortárs táncszférával, és most adódott alkalom arra, hogy a fiatal rendezők sorában Simona Deaconescut is elhívjuk ide dolgozni” – fogalmazott a társulatvezető. Hangsúlyozta: a rendezőnő aktuális társadalmi problémákkal is foglalkozik előadásaiban, így remélhetőleg ennek az előadásnak sem csupán az lesz a célja, hogy létrejöjjön egy új művészeti produktum.

Barta Dóra már háromszor rendezett az M Studionál, és mindhárom alkalommal nagyon jól dolgozott vele a társulat, azért hívta meg újra Márton Imola.

Az újabb tűzzsonglőr-előadás ötlete azért született meg, mert a Pyro nagyon sikeres volt, lehetővé tette, hogy járványidőszakban is közönség előtt játsszanak, és olyan célcsoportokhoz is eljutottak vele – például az Őrkőn, Szépmezőn, a Csíki negyedben, az Állomás negyedben –, amelyek még nem láttak mozgásszínházi előadást. Már akkor felmerült, hogy újabb eszközöket is megtanulhatnának használni, ezen a területen is tovább képezhetnék magukat a társulat színészei.

Márton Imola arról is beszélt, hogy amikor a járványhelyzet elmúltával újra működni kezdett a színház, tudatosan törekedtek arra, hogy minél több fesztiválra jelentkezzenek be, hogy tovább erősítsék a nemzetközi jelenlétüket, ezért lesz ennyi turnéjuk októberben. Bízik benne, hogy eredményes évad előtt állnak.