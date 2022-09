Miután alig több mint egy hónappal a tanévkezdés előtt a meglévő három sepsiszentgyörgyi bölcsőde összevonásából létrejött egy önálló intézmény, felgyorsulni látszik a helyi bölcsődei hálózat bővítése. A tervekről és egy már megkezdett építkezésről tegnap sajtótájékoztatón számolt be Antal Árpád polgármester.

Albert Andreát, a megyeközponti Gödri Ferenc Általános Iskola korábbi igazgatóját azért kérték fel az új bölcsődei intézmény vezetésére, mert az általa irányított pénzügyi egységhez tartozó óvodában eddig is működtek bölcsődei csoportok, van rálátása és tapasztalata ezen a téren – mutatta be az intézmény megbízott vezetőjét a polgármester. Felvázolta, hogy az RMDSZ kezdeményezésére a parlament már évekkel ezelőtt jóváhagyta a bölcsődék szociális rendszerből a tanügyi rendszerbe való besorolásának a lehetőségét, de csak tavaly szeptemberben született meg egy erre vonatkozó kormányhatározat, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat pedig azt választotta, hogy él az állami társfinanszírozás lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy az új intézmény a háromszéki óvodai és iskolai hálózat része lesz, a gyermeklétszám függvényében jogosult az állami pénzügyi fejkvótára, az alkalmazottak a tanügyi rendszerben érvényes javadalmazást kapják – amit kiegészíthet az önkormányzat –, a működéshez szükséges további összegeket az önkormányzat biztosítja, éppúgy, mint a többi oktatási egység számára.

Jelenleg az Állomás negyedi Ady Endre Általános Iskola Napsugár Óvodájában (a kilyéni bölcsődei csoport is ide tartozik), a Csíki negyedi Gödri Ferenc Általános Iskola Árvácska Óvodájában és a Kós Károly utcai Svájci villában működnek bölcsődei csoportok, összesen tizenhét, ezek beiratkozási névsorán jelenleg 383 gyermek szerepel.

Bár Antal Árpád szerint így is az országos élvonalban van Sepsiszentgyörgy a lakossághoz viszonyított bölcsődei helyek számát tekintve, úgy véli, a város érdeke, hogy hozzásegítse az anyukákat, ha akarnak, minél korábban vállaljanak munkát, ez idő alatt pedig biztonságban tudhassák gyermekeiket, ezért tartja fontosnak a bölcsődei hálózat bővítését.

Az unitárius egyház már tavaly megkezdte az építkezést egy általa vásárolt területen a Szemerja negyedi George Enescu utcában, itt az egyszintes épület felső betonlemezét nemrég öntötték ki, még idén befödik, majd a tereprendezés, a játszótér kialakítása következik. Ez lesz a Szemerja negyedben az egyetlen ilyen létesítmény, a Bartók Béla utcáról közelíthető meg, de majd több irányból is be lehet hajtani. A közel négyszáz négyzetméteres beépített felületen két bölcsődés csoport fog működni, de lapunk tegnapi terepszemléje alkalmával azt láttuk, az udvar alkalmas családi rendezvények szervezésére is. A létesítmény az egyház tulajdona marad, de az önkormányzat használatában.

Óvoda épül a Borvíz utcában bölcsődei csoporttal, Szépmezőn húsz férőhelyes bölcsőde építését tervezik, itt megkötötték a szerződést a műszaki és engedélyeztetési terv elkészítésére, az építkezést jövő tavasszal kezdenék.

Az említett helyi beruházások mellett egy kormányprogram révén hetven férőhelyes bölcsődét építenek a Nicolae Iorga utcában (a Penny Áruház közelében). Ezzel együtt a jelenlegi közel négyszázról ötszázra bővül a helyek száma, és még legalább harminc-harmincöt alkalmazottnak adnak munkát a bölcsődei hálózatban a jelenlegi hatvankettő mellett.

Albert Andrea megbízott igazgató lapunk kérdésére elmondta, habár átvették a működő bölcsődék személyzetét, további alkalmazásokra lesz szükség, és szeretnék, ha a nevelői munkát szakképzettek végeznék. Az új intézménynek lehetősége lesz versenyvizsgát hirdetni, ellenben szerinte elsőbbséget kellene élvezniük azoknak, akik az országos megmérettetésen nyerték el végleges állásukat – jelenleg négyen vannak –, az ő helyzetükre személyre szóló megoldást kért az oktatási minisztériumtól.

A polgármester és a bölcsődeigazgató szerint is egyaránt fontos, hogy a kisgyermekes családok számára lehetőségeket biztosítsanak, ha az anya dolgozni akar néhány hónapos kisbabája mellett vagy később, már az óvodás kor előtt nevelői környezetben tudhassa kicsinyeit.