Forró parázs és piruló cukor illata lengte be hétvégén Sepsiszentgyörgy főterét, ahol ismét sokunk kedvenc süteményére, Székelyföld hagyományos desszertjére, a kürtőskalácsra összpontosítottak az immár negyedik kiadásához érkezett Édes Ízek Fesztiváljának szervezői. Aki pedig kisétált a városközpontba, nemcsak megkóstolhatta, de el is készíthette saját kürtőskalácsát, de rekordok könyvébe illő kürtőst is láthatott, Békés megyei asszonyok jóvoltából pedig különlegességeket is kóstolhatott.

A szombat délelőtti napsütés sokakat csábított a főtérre, ahol délben számos érdekes, kicsiket és nagyokat egyaránt megszólító hangulatos program kezdődött. A sátrak alatt alkalomhoz illő öltözetben vagy népviseletben sürgött-forgott az a tizenhárom csapat, melynek tagjai a nap folyamán minden tudásukkal azon dolgoztak, hogy munkájuk gyümölcse elnyerje a zsűri tetszését, és egyben megszerezzék az év székelyföldi kürtőskalácsa elismerést. Idén csatószegi, csekefalvi, csíkszeredai, farkaslaki, kézdivásárhelyi, marosvásárhelyi, sepsikőröspataki, sepsiszentgyörgyi, székelyudvarhelyi és szentivánlaborfalvi kürtőskalács-készítők mérték össze tudásukat, munkájukat a Farkas Ferenc sepsiszentgyörgyi mestercukrász vezette szakmai zsűri bírálta el. Kollégáival – Szőcs Ilona, a csernátoni Malomkert Panzió vezetője, Jánossy Alíz gyergyószentmiklósi gasztroújságíró, Kabai János, a marosvásárhelyi ELDI Pékség termelési igazgatója, Bocskor István, a csíkszentmártoni Bocskor Pékség vezetője, illetve Veres István, kézdivásárhelyi Michelin-csillagos séf, a zsűri tiszteletbeli tagja – a kürtőskészítés minden szakaszát és körülményeit is alaposan szemügyre vették, sőt, a nyers tésztát is megkóstolták.

Miközben a csapatok dolgoztak, a korzón felállított nagy sátor alatt is kezdetét vette a munka, a megyei művelődési központ és a kisbaconi Bodvaj Egyesület együttműködése révén idén két napon át működött a kürtőskalácssütő kismesterek tanodája. Mint a helyszínen kiderült, nemcsak a gyermekek, de a felnőttek is szívesen bekapcsolódtak a foglalkozásokba, melyekre Benedek Elek Mese a kalászról című történetével hangoltak a szervezők, majd gabonaszemeket válogattak és őröltek jelképesen a kisbaconi vízimalom makettjén a gyermekek, végül a hófehér abrosszal leterített asztal mellett tekerték dorongokra az olvasztott vajjal, citromhéjjal ízesített kelt tésztát. Kellett ugyan némi türelem, míg a parázs fölött végül kalács lett a tésztából, de érdemes volt kitartóan forgatni a dorongokat, hiszen mindenki magával vihette saját kürtőskalácsát, sőt, még oklevelet is kapott.

Többen időztek egy közeli sátornál is, ahol kék-fehér mintás blúzokban, hófehér kötény mögött Békés megyei asszonyok dolgoztak. A dévaványai Hagyományőrző Nők Egyesülete saját különlegességeivel örvendeztette meg a látogatókat, kosarukból ványai lakodalmas pereccel kínáltak, s közben készült a cirokszárra tekert kis kürtőskalácsok sokasága. Az ujjnyi hosszú kelt tésztát, tejjel, tojásfehérjével kenték le, majd cukros dióval megszórták, tepsibe sorakoztatták, végül békebeli kis sütőkben sütötték ki. A helyben készült sütemény igen népszerűnek bizonyult. Miközben egy-egy forró darabra vártak, többen szóba is elegyedtek a szorgoskodó vendégekkel, akik saját receptgyűjteményükkel is megajándékozták a kíváncsi szentgyörgyieket.

Nem csupán a dévaványai kalács számított újdonságnak, a főtéren működő kürtőskalácsosok is készültek különlegességekkel, a hagyományos cukros mellett kakaóval, apró cukorkával, málnával, kókusszal, sőt, csilivel megszórt kürtőst is kínáltak. Mivel az előző időszakban igencsak megdrágultak az alapanyagok, így többe kerül az előállítás is, a fesztivál idején egy nagy kürtősért 20 lejt kellett fizetni, a lángos ára pedig 10–15 lej volt.

A szentivánlaborfalvi ifjúsági egyesület kitartását és szakértelmét dicséri az a 15 méter hosszú kürtőskalács, melyet szombat délután a közönség biztatása, tapsa által bátorítva készítettek el a főtéren. A látványos süteményt az érdeklődők meg is kóstolhatták, miután megsült, szétosztották a közönségnek.

Az Erzsébet park is megelevenedett a hétvégén, főként családok, gyermekek vették birtokba, itt biztosítottak számukra érdekes programokat. A hegyimentő-szolgálat által kialakított tiroli kötélpályán igen sokan lecsúsztak, a Máltai Szeretetszolgálat sátra mellett hagyományos játékokkal várták a kicsiket, vasárnap pedig az árkosi Barabás Lovarda is bekapcsolódott a tevékenységekbe, a katolikus templom szomszédságába várták lovagolni a gyermekeket.

A zsűrizés nyomán a közönség szombat délután ismerhette meg, ki készíti a legjobb kürtőst Székelyföldön. Mint kiderült, a korábban, azaz 2019-ben is legjobbnak bizonyult csekefalvi Vitos Kürtős csapata nyert idén is. Az elismerés mellett egy raklap liszt a nyereményük, melyet a Gyermelyi biztosított a legjobbaknak, ugyanakkor az idei Csabai Kolbászfesztiválon is részt vehetnek. Aranyfokozatot ért el a Kovács kalács, a Csatószegi kürtőskalács, a Be Jó kürtős, a Simon család kürtőskalácsa és Virág Ildikó Melinda. Ezüst fokozatot érdemelt a Sepsi Kürtős, az Árpád kürtősház, a Parázska kürtőskalács, a Lazana kürtőskalács, az Ozsdolai kürtőskalács, valamint az Oltisz, míg a NASA kürtőskalácsa bronz fokozatot kapott. Az Ataplast által felajánlott 110 kg cukrot Virág Ildikó Melinda kapta, míg Cimișlia járás különdíját a Kovács kalács csapatának ítélték.

A fesztivál hangulatát a könnyűzenei koncertek, néptáncelőadások és folklórműsor is fokozta, vasárnap délben pedig reformkürtősöket is készítettek a főtéren.