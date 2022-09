Ajtákon járt a KépVidék

A KépVidékesek csoportja a Homoród Fotóklub három tagjával és – mivel egyelőre még nincs az erdővidéki fotósokat összefogó egyesület – két ba­rótival egészült ki. Hivatalosan huszonhárman voltak a csapat tagjai, de egyre inkább hozzájuk kell számolni a tagok gyermekeit is, akik szüleikhez hasonlóan szintúgy fényképezőgéppel a nyakukban járták a falvakat. Egyelőre játéknak tűnik számukra a fényképezés, de némi felügyelettel és irányítással már Máthé Lucának, Kovács Apornak, Kovács Ábelnek, Pieldner Ádámnak és Pieldner Dávidnak is sikerült jó, képes albumba is bekerülő fényképeket készíteniük. Kellett is ilyen népes csapat, mert munka volt bőven: felkerestek kézműveseket, bekukkantottak udvarterekbe, portrékat készítettek, megörökítettek életképeket, utcákat és régi, egyedi stílusú házakat.

Vargyasi Levente és Toró Attila fő szervezők elmondása szerint nyitott közösségeket találtak, így nagyon változatos képeket készíthettek: örvendenek, hogy a 2001 óta tartó munkájuk legújabb állomásának ezt a két falut választották. „Jártunk Kubánda Rozáliánál, akit szövés közben örökíthettünk meg, és Benkő Sándor kovácsműhelyében, láttunk szép kapukat, gyönyörűen felújított házakat, templomokat, hagyományos módon gazdálkodókat és kedves embereket – jó volt itt lenni – mondotta Vargyasi Levente.

Amúgy Erdővidéken nem először jár az alkotócsoport. Az elmúlt években felkeresték Erdőfülét és Kisbacont, Bölönben kétszer is voltak, hogy farsangot fényképezzenek.

Nagyajtára és Középajtára is vissza fognak térni még, hogy bemutassák a tábor ideje alatt készült fényképeket tartalmazó albumot, de akár kiállításra is kaphatóak.