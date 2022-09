Készülnek a támogatási előlegek kifizetésére

Az aszály miatt idén a szarvasmarhatartók is kaphatnak előleget. Fotó: Pixabay

Az előleg-kifizetési engedély az uniótól megérkezett, így a 2022-es évre járó teljes összeg 70 százalékát megkapják a gazdák a területalapú, a visszaosztott támogatásnál, a klíma- és környezetvédelmi, zöldítéses eljárásoknál, a fiatal gazdáknak járó plusztámogatásnál a növénytermesztésben, az állattenyésztésben pedig a termeléshez kötött támogatásoknál a húsra, tejtermelésre, juhokra és kecskékre – ezeket az uniós garanciaalapból fizetik. Az uniós vidékfejlesztési alapból fizetett támogatások előlege 85 százalékos lesz, ide tartoznak a környezetvédelmi kifizetések, az ökogazdálkodás után járó támogatások, valamint a hegyvidéken gazdálkodóknak járó plusztámogatás.

A vezérigazgató a szarvasmarhatartóknak is jó hírrel szolgált, ebben ez évben ők is megkapják az előleget. Az előző években csak a juhokra és kecskékre lehetett előleget kifizetni, idén azonban az aszály miatt sikerült elérni, hogy az állatok kötelező gazdaságban tartási idejét lerövidítették a szarvasmarháknál is az eddigi 6 hónapról 90 napra.

A vezérigazgató szerint eddig 710 ezer gazdálkodó előleg-kifizetését tisztázták, de ez a szám az ellenőrzések előrehaladtával napról napra nő. Az előlegek kifizetésére több mint 1 milliárd eurós keretet biztosítottak az állami költségvetésből, ezt már át is utalták a mezőgazdasági minisztérium számláira.

Az uniós rendelkezések szerint az előlegek kifizetése az október 16. és november 30. közötti időszakban megengedett.