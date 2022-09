Az intézkedés keretében összesen 48 millió euróra lehet pályázni. A keretösszeg jóval kisebb, mint amire a vidékfejlesztési szakemberek számítottak, információik szerint a visszatartott pénzt (50–60 millió euró) az öntözőrendszerek korszerűsítésének támogatására csoportosítják át.

A kiírás szerint három alösszetevőre lehet pályázni. Az elsőnél támogatás igényelhető gyümölcsösök létesítésére, a meglévők növelésére és korszerűsítésére, valamint a gyümölcsök kondicionálására (eladásra való előkészítésére) és a marketingköltségek támogatására. Ennél az alösszetevőnél a rendelkezésre álló keretösszeg 30,5 millió euró. A második alösszetevő a gyümölcsfaiskolák létesítése, bővítése, a gyümölcsök előkészítése (kondicionálása) és feldolgozása. Itt a pályázható összeg 7,5 millió euró. A harmadik alösszetevő olyan gépek, berendezések vásárlását támogatja, amelyek a gyümölcsök leszedésére, összegyűjtésére használhatók. Ennél az alösszetevőnél a pályázható összeg 10 millió euró.

Az elnyerhető támogatási összeg 100 ezertől 1,5 millió euróig terjed, a meglevő vagy létesítendő gyümölcsös nagyságának és a pályázat komplexitásának függvényé­ben. A 4000 és 12 ezer euró közötti SO értékű (a gazdaság méretét kifejező standard output-érték) gyümölcsösöknél egyszerű gépvásárlásra 100 ezer euró, 12 ezer és 250 ezer euró SO érték közt 200 ezer eurós támogatás igényelhető. A gazdaság minimális mérete, amivel pályázni lehet, 4000 euró SO, ugyanez az érték vonatkozik a létesítendő új gyümölcsösre is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a (meglévő vagy most létrehozandó) gyümölcsösnek legalább 1,45 hektárnak kell lennie. Az alma, a körte és a birs hektáronkénti SO értéke 2571 euró, a szilva, meggy és cseresznye esetében hektáronként 2393 euró SO értéket szabtak meg. A gyümölcstermő cserjéknél (ribizli, málna, egres, szeder, áfonya) a hektáronkénti érték 4303 euró SO, vagyis ezeknél az alapfeltétel egyetlen hektárral is biztosított. Az intézkedés mellékletében megtalálható a támogatható gyümölcsök fajtája (beleértve a gyümölcstermő cserjéket és az eperültetvényeket is), illetve az egyes területek községenként megállapított termékenységi besorolása, aminek legkevesebb 2-nek kell lennie. Az elnyerhető támogatás intenzitása (mértéke) 50 százalékos, tehát a beruházás értékének felét saját forrásból kell biztosítani.