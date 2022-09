Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter még a nyár elején bejelentette, hogy az új tanévben 300 iskolára, mintegy 140 ezer tanulóra terjesztik ki a Meleg ebéd programot. Az étkeztetés költségvetése több mint 354 millió lej, ez tízszer nagyobb a 2016-ban meghatározott összegnél. A Meleg ebéd projektet a Cioloş-kormány idején indították el, kezdetben 50 iskolában vezették be, az előző tanévben pedig 150 tanintézményben működött; fő célja az iskolaelhagyás csökkentése, ámbár ehhez délutáni oktatásra is szükség lenne. A programot Szabó Ödön képviselő szerint azért nem terjesztik ki országos szintűre, mert erre nincs anyagi fedezet, ezért is marad kísérleti jellegű. Az idén kiválasztott 300 iskolából 161 új, közülük 102 (63,4 százalékuk) liberális polgármester által vezetett településen található, 35 pedig (21,7 százalék) szociáldemokrata irányítás alatt. Az RMDSZ-nek 5,6 százalékban van polgármestere azokon a településeken, ahonnan iskolákat választottak ki. (Maszol.ro)

MERT NEM KAPTAK KILÖVÉSI ENGEDÉLYT. Összeharapott kezekkel és lábtörésekkel került kórházba egy 55 éves férfi, akire a Buzău megyei Nemertea településen vasárnapra virradóan támadt rá a medve. Az esetért Daniel Țiclea prefektus a környezetvédelmi minisztériumot hibáztatja, mert az általuk többször is kért kilövési engedélyeket elutasította. Ugyanazon az éjszakán Râmnicu Vâlcea külvárosában is megsebesített egy medve egy férfit, akit a tehénfarmján támadott meg. (Főtér)