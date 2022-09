Munkaerőt toboroznak megyeszerte

Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője lapunknak elmondta, korábban is szerveztek a munkáltatók igénylése nyomán toborzást, most az Autoliv kérésének tesznek eleget. A sepsiszentgyörgyi gyár összesen 405 munkatársat keres, hogy eleget tudjon tenni a szerződéseiben rögzített megrendeléseknek.

Az igazgató közölte, megyeszerte népszerűsítik ajánlatukat, találkozókat szerveznek minden régióban. Vargyason a polgármesteri hivatalnál csütörtökön 14 órakor kezdődött a toborzás, ahová a nyilvántartott munkanélkülieket és minden más érdeklődőt vártak.

A munkaügyi hivatal igazgatója elmondta, a 3000 lejes bruttó bér mellett a foglalkoztató pénzbeli támogatást is biztosít három, illetve öt hónap ledolgozott munkaidő után, húsvétkor és a nyári szabadság idején is pénzjutalmat adnak, év végén pedig 13. fizetést. Biztosítják továbbá dolgozóik szállítását, kedvezményes áron az étkeztetésüket is, illetve ételjegyeket adnak.

A munkaerő-toborzás szeptember 14-én Baróton folytatódik, 15-én Kézdivásárhelyen, 16-án pedig Sepsiszentgyörgyön is lesz találkozó, Bodzafordulón szeptember 20-án, Nagybaconban pedig 22-én várják az érdeklődőket.

A múlt heti, kovásznai állásbörzén közel hetvenen vettek részt, a cég képviselői húsz személyt hívtak további tárgyalásokra – tudtuk meg.

Háromszéken mintegy 3400 munkanélkülit tart nyilván a szakhivatal, zömük vidéken él, a legnépesebb korcsoport pedig a fiataloké – mintegy 1600 munkanélküli 29 évnél fiatalabb.