Bírságolt a környezetvédelmi őrség

A terepszemléken a jogszabályi előírások, valamint a korábbi látogatások alkalmával hozott intézkedések betartását ellenőrizték. Év elejétől több mint 230 ellenőrzést végzett a megyében a környezetvédelmi őrség, harminc alkalommal bejelentés következtében vizsgálódtak, félszáz esetben tematikus ellenőrzést tartottak, ugyanakkor más intézményekkel közös akciókban is részt vettek. Az intézmény felügyelői azt tapasztalták, továbbra is gondot jelent térségünkben a hulladékok szelektív gyűjtése, a környezet védelmére irányuló intézkedések foganatosítása, ugyanakkor szembesültek azzal is, hogy a társaságok vagy magánszemélyek nem kérvényezik a környezetvédelmi szempontból szükséges engedélyeket. Az ellenőrzéseken tapasztalt szabálytalanságok miatt nyolc hónap alatt közel 639 ezer lejre bírságoltak, öt vállalkozás esetében pedig elrendelték a tevékenység felfüggesztését – derült ki az intézmény tevékenységi beszámolójából. (dvk)