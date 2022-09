Miért kell ellenőrizni az adószámot? /X/

Az adószám a vállalkozások beazonosítását segíti. Minden vállalkozási tevékenységet végző magánszemély, valamint jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező gazdasági társaság számára kiállítja a NAV.

Mit nevezünk adószámnak? Milyen részekből épül fel?

Ha cégdokumentumokra, például társasági szerződésre, aláírási címpéldányra, névjegyre vagy mérlegre van szükség, egyszerűen megrendelhető a Cégtaláló oldalán. Ráadásul ezen az oldalon cégkivonattal kapcsolatos dokumentumok is rendelhetőek, például cégkivonat, cégmásolat, e-hiteles cégkivonat és e-közhiteles cégkivonat, ugyanakkor fontos tudni az adatok hátterét is, így például az adószám által jelzett információkat is.

Az adószám 11 számjegyből áll, az első 8 az adótörzsszám, a 9. számjegy az adóalany áfa jellegét jelöli: 1: adómentes vagy alanyi adómentes tevékenységet végző (nem áfás), 2: általános szabályok szerint adózó (áfás), 3: egyszerűsített vállalkozói adózás alá tartozó (evás), 4: áfakörbe tartozó csoport adóalanyiságot választó, 5: áfakörbe tartozó csoport közös adószámának jelzése.

Az utolsó 2 számjegy az adózó illetékes területi adóhatóságának kódja, megyekódként is szokták emlegetni. Szóval minden egyes számjegynek van jelentősége.

Miért fontos az ellenőrzése a leendő üzleti partnerek esetében?

A leendő üzleti partnerek esetében érdemes a szerződés megkötése előtt alaposan utánanézni az adott cégnek. Például célszerű rákeresni az adószámára, ha nincs, az egy rendkívül fontos információ, ugyanis számos probléma adódhat abból, ha az üzleti partnernek nincs ilyen azonosítója.

Mindemellett a keresés során kiderül többek között az adott cég székhelye, cégjegyzékszáma, tevékenysége és alapításának dátuma is, szóval számos olyan információ, amelyekre szükség lesz a szerződéskötés során. Ennek a számnak kiemelt szerepe van az üzleti életben.

Hazánkban HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll

Sokszor EU-s adószámként szoktak utalni az Európai Bizottság által kiadott európai uniós közösségi adószámokra. Ezeknek meghatározott formátuma van. Hazánkban HU előtagból és az adószám első 8 számjegyéből áll ez az azonosító. A használatával érvényesül az európai uniós irányelv, mely célországi adózásként ismert. Ez alapján az adót minden esetben a beszerző fizeti meg a közösségi kereskedelmi kapcsolatok létrejötte során.

Szóval jelentős különbség van az adószám és a közösségi adószám között. Ha egy cégnek csupán az előbbi van, akkor az azt jelenti, hogy kizárólag Magyarország területén belül folytat vállalkozási tevékenységet. Amennyiben az utóbbival is rendelkezik, akkor az azt jelenti, hogy az Európai Unió másik tagállamában működő vállalkozással is kapcsolatban van, vagy kapcsolatba szeretne lépni.

Fontos tehát alaposan utánajárni az adószámnak egy esetleges szerződéskötés előtt. (X)