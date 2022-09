Könyvbemutató Előadással egybekötött könyvbemutatón ismerteti legújabb történelmi regényeit Cey-Bert Róbert Gyula. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 18 órától mutatják be az Atatürk magyarjai, Fenn az égen Hun Nap ragyog és az Atilla sólyma című regényeket. A szerzőt körútján Püski István, a könyveit megjelentető budapesti Püski Kiadó tulajdonosa is elkíséri. Házigazda: Bedő Zoltán újságíró, közíró, a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesületének elnöke.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház a Háromszék Táncstúdióban 17-én, szombaton 19 órától a Lift című előadást játssza (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc). Jegyek a központi jegyirodában, illetve online a biletmaster.ro oldalon kaphatóak. A jegyiroda hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–13 óráig tart nyitva,

előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyitnak.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ Részeg halottakat nem szolgálunk ki! Örkény István egyperces novelláiból készült kirakat-előadását szeptem­ber 16-án, pénteken és szeptember 20-án, kedden 20.22-től játssza. A Szabadság téren felépített nézőtér 21 személyes, ezért ajánlott előre jegyet foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél. Egy jegy ára 10 lej. Kérik, öltözzenek a szabadtéri előadási viszonyoknak megfelelően, mindenki vigyen magával személyi igazolványt és hajgumit! Ajánlott életkor: 14+.

Zene

ZENEI ODÜSSZEIA. A kovásznai Művelődési Központban ma 11 órakor rendkívüli kamarazene-hangversenyen lép fel Corina Răducanu és Eugen Dumitrescu zongoraművész. A koncert címe Zenei Odüsszeia, amelyen elhangzik Ligeti György (1923–2006) kortárs magyar zeneszerző összes négykezes zongoraműve, valamint a Szimfonikus költemény 100 metronómra. A koncert díszleteit Maria Păun képzőművész tervezte. Ligeti György munkásságát, zenei világát és szerzeményeit Szűcs-Blănaru Amália muzikológus mutatja be. A belépés ingyenes.

KOSZIKA & THE HOTSHOTS KONCERT. Sepsiszentgyörgyön szeptember 18-án, vasárnap 19 órától a Szimplában ad koncertet a Koszika & The HotShots együttes. Jegyeket a helyszínen lehet váltani, amelynek

ára 35 lej.

A VOX HUMANA kamarakórus a karéneklés iránt érdeklődők jelentkezését várja minden szólamba. Jelentkezni a 0744 307 026-os telefonszámon lehet.

Képernyő

Az Erdővidék Térségi Televízió mai műsora: 19.30 Régi szokás szerint – szüreti ünnepség Vargyason. 19.58 A Gaál Mózes Általános Iskola tanévnyitója. 20.12 Erdővidéki presbiteri konferencia Kisbaconban. 20.25 Anna-napi búcsú Miklósváron. 20.50 Dr. Garai Zsolt orgonaművész, valamint a nagyváradi belvárosi baptista gyülekezet vegyes kórusának előadása. 21.22 Tanácsülés. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube csatornán.

Hitvilág

BÚCSÚ ILLYEFALVÁN. Illyefalván a római katolikus templom búcsúünnepét ma 18 órától tartják a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére. Főcelebráns P. Bátor Botond hargitafürdői pálos szerzetes.

12. Brassói Magyar Napok

A Brassói Magyar Napok a dél-erdélyi szórványmagyar közösség legnagyobb kulturális rendezvénye. A mai program: a Tanácstéren 10 órától a Kronstadt Fair kézműves és termelői vásár megnyitója * az Áprily Lajos Főgimnázium dísztermében 13 órától Rendhagyó irodalomóra Szilágyi Ildikóval, a Magyar Adás szerkesztőségi tagjával * a Reménység Házában 17.30-tól megnyitják a Barcasági magyar képzőművészek XV. csoportos tárlatát – az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület szervezésében * a tanácstéri nagyszínpadon 18 órától Simó Annamária-koncert * ugyanott 20 órától Bagossy Brothers Company-koncert * az Áprily Lajos Főgimnázium udvarán 21.30-tól helyi tehetségek:

BRI- és Watzzy-koncert.

Szezonzáró biciklitúra

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a Kendu Egyesülettel szezonzáró biciklitúrát szervez a Nemere Útján szeptember 17-én, szombaton a céhes városból. A túra alkalmával az alábbi településeket érintik: Kézdivásárhely – Szentkatolna – Hatolyka – Martonfalva – Márkosfalva – Csernáton – Kézdivásárhely. Indulás 10.30-kor a Kicsid Gábor Sportcsarnoktól, hazatérés a délutáni órákban. A túrakerékpározás remek kikapcsolódást, sportolási lehetőséget, valamint testi és lelki feltöltődést biztosít a résztvevőknek.

Bővebben a zoldnap.info honlapon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán: ma 16.15-től Encanto (magyarul beszélő), 17 órától Sütimanók (románul beszélő), 18.15-től A gyilkos járat (magyarul beszélő), 18.30-tól Ahol a folyami rákok énekelnek román feliratos és 20.30-tól magyarul beszélő, 20.45-től Maigret (román feliratos).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Salvia I. (telefon: 0267 313 513) gyógyszertár, Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

TUDÁSTÁR KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Dezső Tibor Attila Beszédes tánc – Táncos beszéd című előadása hallható ma 18 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében.

LAKOSSÁGI FÓRUM ERDŐVIDÉKEN. Barót Város Önkormányzata lakossági fórumot tart ma 19 órától Baróton a művelődési ház kistermében.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy Kézdivásárhelyen ma 9–17 óra között szünetel az ivóvízszolgáltatás a Mihai Eminescu utcai régi ivóvízvezeték megszüntetése miatt a Csernátoni úton levő magánházaknál, az Új, a Fecske, az Óvoda és a Szabadság utcában, valamint a Lukoil benzinkútnál, a villanytelepen, a meteoroló­giai állomásnál és a Turóczi Mózes-iskolánál. * Kovásznán csatlakozási munkálatok miatt ma 8–17 óráig nem lesz ivóvízszolgáltatás az Aurel Vlaicu, a Dózsa György, a Kakukk, az Akác, a Zrínyi Miklós, a Kinizsi Pál, a Benedek Elek, a Rózsák és a Piliske utcában, valamint az 1918. december 1. utca 1–13. számai között.

ÁRAMSZÜNET. Szünetel az áramszolgáltatás 16-án 8-14.30 óráig Dobollón a Főúton, 19-én 13–14.30 óráig Sepsiszentgyörgyön a Ferencváros és a Veszprém utcában.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. ma Nagypatakon, pénteken és hétfőn Zágonban gyűjti a háztartásokban fölöslegessé vált tárgyakat, régi bútorokat, matracokat, gumiabroncsokat stb. Az üvegszüret keretében 5 kg leadott üvegért fél liter sört adnak.

LABDARÚGÁS. A sepsiszentgyörgyi ACS Viitorul futballklub 2008 és 2017 között született gyerekeket fogad meglévő korosztályos csapataiba. Jelentkezhetnek fiúk és lányok is. Az edzések helyszíne az Állomás negyedi egykori Electro-stadion. Érdeklődni, jelentkezni Rapoș Roland edzőnél lehet a 0746 968 867-es telefonszámon.

KALANDVONAT. Mától változnak a Sepsi Tour kalandvonat jegyárai. Felnőtteknek 10 lejbe, gyerekeknek és nyugdíjasoknak 5 lejbe kerül egy út, a kisvonat menetrendje és az útvonal ugyanaz. Szerdán és csütörtökön előzetes egyeztetés alapján csoportos vonatozásra van lehetőség, amelyre a Vadon Egyesület munkatársainál lehet időpontot foglalni a 0729 062 856-os telefon­számon.