Újabb balesetes átverés

Természetesnek gondolom az elvárást, hogy legyen színvonalasabb ne csupán az adás, a műsor a rádióban, tévében, de úgy általában a nyelvi érintkezés is: az, ahogyan beszélünk, írunk anyanyelvünkön. Sajnos, az utóbbi időben többször az volt az érzésem: reménytelen erről írni a médiában, illetve erről beszélni… Vagy talán mégsem?! Jónás is próbálkozott, én is megteszem.