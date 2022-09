Változik a köztisztasági számla fizetése

Több sepsiszentgyörgyi utcát is érint a Tega Rt. intézkedése, mely szerint a lakók szeptembertől már nem fizethetik ki köztisztasági számláikat a díjbeszedőknél.

A társaság tegnapi közleménye szerint a Lendület, Szorgalom, Barátság, Állomás, Malom, Siló, Păiuș David, valamint az Építők utcában lakó sepsiszentgyörgyiek e hónaptól a Tega Rt. székhelyén, az Ág utcában fizethetik készpénzzel számláikat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8.30 és 16 óra között, illetve csütörtökön 8.30 és 16.30 óra között, de a legcélszerűbb megoldás a cég honlapján (tega.ro) történő bankkártyás befizetés, vagy használható a Pago mobiltelefonos alkalmazás, illetve a számos helyi üzletben is elérhető Paypoint és Un-Doi számlafizetési pontoknál is lehet törleszteni. További lehetőség a díjbefizetésre a banki átutalás, ennek részletei a társaság honlapján érhetők el (www.tega.ro/hu/fizetesi-modok). A Tega Rt. a számlákat ezentúl nem személyesen kézbesíti, hanem a postaládába érkeznek, a többi számlához hasonlóan. Felhívták a figyelmet arra is, hogy azok esetében, akik nem fizetik ki a számlát, végrehajtási eljárás indul. (dvk)