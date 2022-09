Bereczki Kinga, a HKA ügyvezetője tegnap lapunknak elmondta, ismét eljött az ideje annak, hogy az eddig kiültetett csemetéket gondozzák, most arra van szükség, hogy a fácskák körül gyomláljanak, mindenki a maga kijelölt területén, csoportokra osztva dolgozik majd, óvatosan, odafigyelve, hogy ne tapossák el a növekedésben lévő csemetéket – részletezte. Jelezte azt is, tavaly csatlakozott hozzájuk az ültetésben, területrendezésben szakosodott Nyáguly Csongor, aki azóta rendszeresen bekapcsolódik a tevékenységekbe, ő kaszál majd a beültetett terepen. A munkába ezúttal is bevonták a sepsiszentgyörgyi diákokat, a művészeti líceumból Deák Magdolna tizenegyedikes tanulói, a Székely Mikó Kollégiumból pedig Hatos Gabriella tanítónő elemistái, illetve tizedikesek is bekapcsolódnak a gyomlálásba, tisztításba – tudtuk meg.

A Napkapu-program jövőben a beültetett terület karbantartására, a kiültetett fácskák megerősítésére, a keletkezett hiány pótlására összpontosít majd, tervek szerint újabb ötszáz csemetét is telepítenének. Bereczki Kinga kifejtette, sajnos elég sok csemete elpusztult azokból, amit eddig kiültettek, azt tapasztalták, hogy a tölgy és a vadcseresznye nem igazán élt meg a gondozásba vett területen, az akácok azonban szépen gyarapodnak. Igazából a gyomlálást követően derül ki, mi maradt meg, s mit kell a továbbiakban pótolni – mutatott rá. Úgy tervezik, a következő évben vadalmát, vadkörtét, illetve újabb tölgy- és vadcseresznye-csemetéket ültetnek majd.

A 2019 októberében életre hívott Napkapu-program célja az ifjúság környezet iránti érzékenységre nevelése, az erdőtelepítés és annak gondozása. A programmal párhuzamosan fejlődik Péter Alpár képzőművész alkotása, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum udvarán álló Napkapu-szobor, mely kerámiakapszuláiban őrzi mindazok nevét, akik részt vettek az erdőültetésben.