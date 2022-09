Michelin Alpin 6: új generációs téli gumi a biztonságos közlekedést szolgálva /X/

A Michelin Alpin 6 a téli gumi iránt érdeklődők figyelmének rendszeresen középpontjába kerül. Nem véletlen, hiszen a márka ikonikus abroncsa kiválóan teljesít nedves és száraz utakon, s ugyanakkor a féktávolság tekintetében is hozza a vártakat. A szakemberek úgy vélik, hogy a kritikus 4 mm-es profilmélység elérését követően is tökéletesen teljesítő abroncs a takarékosságot szintén szolgálja, méghozzá úgy, hogy annak a közlekedés biztonsága látná kárát. Hogyan lehetséges ez? Mit tud a Michelin Alpin 6, amivel különbözik társaitól? Hogyan múlta felül a Michelin Alpin 5 teljesítményét? Mit jelent az az EVERGRIP technológia? Tarts velünk, és tudj meg többet arról, mi mindent érdemes szem előtt tartanod ahhoz, hogy télen is biztonságban megérkezz úti célodhoz!

Michelin Alpin 6 téli gumi: fókuszban az EVERGRIP technológia

Kezdjük azonnal azzal a kifejezéssel, ami laikusoknak, sőt, akár tapasztalt autósok számára is ismeretlenül hangozhat. A Michelin Alpin 6 innovatív újdonsága az EVERGRIP technológia, melynek köszönhetően 4 mm-es profilmélység elérésekor a gumiba épített hornyok szélesebbé válnak, és az egyébként már kopottnak számító profilmélység után is optimális tapadást biztosítanak. A megoldásnak hála a márka téli gumija hosszabb ideig használható, s ennek garantáltan nem fogja kárát látni a biztonságos közlekedés.

Szélsőséges körülmények között is megállja a helyét

Sokan a téli gumi helyett inkább a takarékosnak hitt négyévszakosat választják, pedig hegyvidéki körülmények között, ónos esőzés, lefagyott külterületi útszakaszok kapcsán aligha teljesít a négyévszakos abroncs megfelelően. Ezek általában városi közlekedésre alkalmasak, valamint akkor állják meg a helyüket, ha nem hajnalban indulunk útnak, és nem kell a két település közötti, lefagyott utakkal sem számolni. A Michelin Alpin 6 innovatív technológiával készült, az autógumi teszteléseken pedig bebizonyította, hogy akár szélsőséges körülmények között is hozza azt a színvonalat, amit autósként elvárhatunk tőle. A nedves és száraz utakon való teljesítmény mellett a féktávolság kérdése is mindenképpen figyelmet érdemel, ezen ugyanis akár a balesetveszélyes szituációk elkerülése is múlhat.

Biztonságos közlekedés, ahogyan ideális lenne

Az utakra gurulva mindannyian szembesülhetünk azokkal a helyzetekkel, melyekből akár baj is lehetne, ha valaki nincs észnél. A balesetek jelentős hányada a helytelenül megválasztott sebességre és a meggondolatlan előzésekre vezethető vissza. Ehhez a téli időszakban nagymértékben hozzájárul az is, hogy az autósok figyelmen kívül hagyják az aktuális útviszonyokat, és szintén felelőtlenül, akár kanyarban vagy beláthatatlan körülmények között választják az előzést - holott ezt az aktuális sebesség talán nem is indokolná.

Itt érkeztünk el ahhoz a bizonyos emberi tényezőhöz, mely gyakori hibaforrásnak mondható. A Michelin Alpin 6 szakemberei is azt javasolják, hogy gondolkodjunk mindig az autóstársak fejével is, már amennyire ez lehetséges. Ha nem fér be az előző, akkor inkább nyomjuk a féket, és engedjük be, mintsem ütközés legyen a másik helytelen döntéséből. A magyar közlekedési kultúrának még bőven van mit fejlődnie, és ebben a gépjárművek általános állapota is fontos szerephez jut.

Michelin Alpin 6: van, amin nem érdemes spórolni!

A mai gazdasági környezetben természetes, hogy a takarékoskodás van a középpontban. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos területeken nem érdemes az utolsó forintot is megfogni, ennek ugyanis a közlekedés biztonsága láthatja a kárát. Az évszakváltáskor aktuális gumicsere esetében nem mindegy, hogy milyen márka és jellemzők mellett tesszük le a voksot. A Michelin Alpin 6 előnyei messze túlmutatnak azon, amit autósként egy kiváló téli abroncstól elvárhatunk.