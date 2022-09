Papírformaságok elintézése maradt hátra, de már berendezték és használják a kézdivásárhelyi kórház sebészetét. Az egészségügyi intézmény udvarán javában zajlik a járóbeteg-rendelő bővítése is.

Teljes főjavításon és energetikai korszerűsítésen esett át a kézdivásárhelyi kórház sebészetét befogadó patinás épület, amely egykoron a Báró Szentkereszty Stephanie által alapított Rudolf Kórházat fogadta be. A munkálat során kicserélték a villanyhálózatot és a nyílászárókat, modern szellőztető- és fűtésrendszer került az ingatlanba. A kórtermek is megfelelnek a 21. század elvárásainak: minden szoba mosdóval és illemhellyel van ellátva. Az épület felújítása 2020 őszén kezdődött, a munkálatra körülbelül hárommillió lej pályázati pénzt fordítottak.

Gyors ütemben dolgoznak a járóbeteg-rendelőnél is: a Conico Rt. bővíti és korszerűsíti az épületet, tegnap az új szárny alapját öntötték. Ez a munkálat is pályázati pénzből valósul meg. Az elképzelés az, hogy amint az épület elkészül, megnyitják a kórház Vasút utcai bejáratát is, ami nagy segítséget jelenthetne a mozgásukban korlátozottak vagy az idősek számára, hiszen a poliklinikához jelenleg csak a Gyárak utcai főbejáraton lehet bejutni, ami nagy kerülőt jelent.

Az önkormányzatnak más tervei is vannak a kórház területén: nemrég pályázatot írtak szolgálati lakások építésére, amennyiben ez sikerül, akkor a céhes városban megtelepedni óhajtó orvosok számára lakást tudnának felajánlani.